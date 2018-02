6 načina na koje ljubav djeluje na tijelo

Ljubav nije droga, no ponekad se čini kao da jest. Kad smo zaljubljeni, u našem mozgu luče se kemikalije koje pojačavaju osjete, od ugode, preko koncentracije pa sve do potrebe za povezivanjem s nekom osobom.

No, ne ostaje sve u glavi. Dolazi i do reakcija u tijelu, a neke od najčešćih su sljedeće:

1. Postajemo sretni

U početnoj fazi zaljubljivanja javlja se osjećaj euforije. Prema istraživanjima, postoji povezanost između snažnih emocija ljubavi i povećanog lučenja dopamina u mozgu, koji nam u skorašnjoj budućnosti obećava nagradu.

2. Bol nestaje

Samo pogled na sliku voljene osobe može maskirati osjećaj boli. Nedavno je omanje istraživanje, u kojem su ispitanici bili dotaknuti užarem štapićem, dokazalo da su oni kojima je pokazana slika voljene osobe osjećali manju bol od onih kojima se pozornost pokušalo skrenuti na neke druge načine.

3. Ljubavnički pogled

Za ovo se istraživanje ispitanike podijelilo u parove. Svaki par činile su muška i ženska osoba koji se međusobno ne poznaju, a trebali su dvije minute provesti najprije gledajući jedan drugome u oči i brojeći treptaje, a nakon toga gledajući jedan drugome u ruke. Veću bliskost i privlačnost svi su osjetili upravo prilikom dvominutnog gledanja jedan drugome u oči.

4. Rumenimo se

Naglo otpuštanje adrenalina koje osjetimo prilikom pogleda na nekoga tko nam se sviđa uzrokuje rumenjenje. Adrenalin potiče širenje krvnih zrnaca, poboljšava protok krvi i kisika kroz tijelo, što, između ostalog, mijenja boju naših obraza.

5. Poboljšava se zdravlje srca

U opširnom istraživanju u kojem su sudjelovali vjenčani parovi dokazano je da rjeđe doživljavaju srčane udare od osoba koje su samci, bez obzira na godine. No nije samo ljubav dovela do tog rezultata. Vjenčani ljudi isto tako rjeđe puše i upuštaju se u manje opasnih navika, bez obzira koje to bile.

6. Osjećamo žmarce

Osjećaj žudnje potiče otpuštanje adrenalina i norepinephrinea koji ubrzavaju rad srca, potiču znojenje dlanova i laganu vrtoglavicu. Nedavno istraživanje pokazalo je neke zanimljive rezultate: kad su se sudionicima pokazale slike ili riječi povezane s ljubavlju i pitalo ih se u kojem dijelu tijela osjećaju „aktivnost", većina njih je osjetila promjenu u cijelome tijelu, posebno prsima, trbuhu u glavi.