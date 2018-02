6 znakova da on želi seks upravo sada

Većina muškaraca neće to verbalizirati, no postoje jasni znakovi (osim onog očiglednog) koji otkrivaju da bi vas on najradije odveo na neko skrovito i osamljeno mjesto. Naučite ih čitati i izgledat će kao da možete čitati njegove misli.

1. Proširene zjenice - možda najjednostavniji pokazatelj koji ćete zamijetiti. Zjenice se u trenutku uzbuđenosti uvijek

2. Ruke u džepovima - potez koji vašu pozornost privlači na njegov struk i niže kako bi vam usadio misao o seksu u glavu

3. Dira si nos - jedna studija pokazala je da postoji povezanost između nosa i tkiva penisa

4. Grublji glas - za vrijeme seksualnog uzbuđenja, glas se spušta i postaje grublji

5. Dodirivanje vaših ramena - to je podsvjesni pokret. Umjesto da dira ono što želi - vaše grudi - on hvata ono što u tom trenutku djeluje primjerenije

6. Zagrljaj - može biti sasvim platonski pokret, no ako su mu ruke nisko iznad vaše stražnjice, to je vjerojatno zato jer joj se što više želi približiti

Nemojte, naravno, shvatiti svaki od izoliranih znakova kao siguran pokazatelj da je on spreman na hopa cupa, ali ako primijetite kombinaciju nekoliko pokazatelja, možete im vjerovati.