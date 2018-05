7 eteričnih ulja koja brišu bore s lica

Koža počinje gubiti elastičnost s godinama, a ovaj prirodni proces uzrokuje pojavu bora i finih linija na licu - oko čela, usta i očiju.

Iako eterična ulja u potpunosti neće ukloniti bore, mogu smanjiti njihovu vidljivost i prirodna su alternativa kemijskim kremama i losionima.

Nemojte stavljati eterična ulja na kožu bez da ih prije razrijedite u baznom ulju. Uobičajena bazna ulja su maslinovo ulje, ulje grožđa, kokosovo ulje, bademovo ulje u ulje avokada. Trebate dobro pomiješati ulja u boci ili posudi. Za upotrebu na licu, sljedeće su preporuku:

Za osjetljivu kožu: 3 - 6 kapljica eteričnog ulja na 30 ml baznog ulja

Za normalnu kožu: 6 - 15 kapi eteričnog ulja na 30 ml baznog ulja

Testirajte malu količinu na komadiću kože 24 sata prije korištenja ulja na većim kožnim površinama. Ako dođe do iritacije nakon 24 sata, možete biti alergični na ulje i nemojte ga koristiti.

Najbolja eterična ulja za sprječavanje i smanjenje bora

Lavanda - često se koristi u aromaterapiji i kupkama. U istraživanju 2013, istraživački tim proučavao je antioksidacijske učinke lavande. Njihovi nalazi upućuju na to da ulje lavande štiti od oksidativnog stresa u mozgu. Ti isti učinci mogu smanjiti pojavu bora kada se nanese na kožu. Međutim, potrebno je provesti više studija s ljudima kako bi dokazali učinkovitost ulja lavande. Neki ljudi su alergični na lavandu. Preporučljivo je napraviti test na koži prijeme primjene.

Limun - bogat je vitaminom C i ima brojne prednosti za imunološki sustav. No, limunska ulja se koriste u raznim proizvodima za njegu kože kako bi se smanjili znakovi starenja, kao što su bore. Istraživanja su pokazala da ulje limuna može pomoći smanjiti štetu uzrokovanu oksidacijom. Limunovo ulje također može pomoći u sprečavanju oštećenja od sunca, što može dovesti do bora. Sva eterična ulja citrusa, uključujući limun i grejp, čine kožu osjetljivijom na sunčevu svjetlost. Bitno je izbjegavati izlaganje suncu nekoliko sati nakon upotrebe citrusnih eteričnih ulja, stoga je pametno primijeniti ih prije spavanja.

Muškatna kadulja - pokazano se da muškatna kadulja ima antioksidacijske učinke. Jedna studija došla je do zaključka da bi mogla spriječiti da DNK i proteini budu oštećeni slobodnim radikalima. Slobodni radikali su kemikalije za koje se vjeruje da oštećuju kožu.

Ružmarin - poznat po antioksidativnim i antimikrobnim svojstvima i zaslužuje mjesto na popisu prirodno protiv bora. Može pomoći u sprečavanju bora sprečavanjem slobodnih radikala da razbiju elastičnost kože.

Sandalovina - rane studije pokazuju da sandalovina može imati protuupalna svojstva i dobar je saveznik u borbi prirodno protiv bora. Osim ovih svojstava, sandalovina može pomoći u vraćanju vlage koži. Kada se koža pravilno hidrira, može izgledati popunjenije i smanjiti pojavu sitnih linija i bora.

Sjemenke mrkve - u studiji provedenoj 2012, istraživači su primijetili da sjemenke mrkve imaju neke antioksidacijske učinke. Antioksidanti bi mogli spriječiti starenje zaustavljanjem razgradnje zdravih stanica u koži.

Šipak - složeni plod koji nudi brojne zdravstvene prednosti. Studija iz 2014. godine zaključila je da ulje šipka može smanjiti oksidativni stres, što može spriječiti nastanak novih bora. Kada se nanese na kožu, šipak može i smanjiti upale te izgled sunčevih pjega i zaustaviti rast stanica raka..