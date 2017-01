7 jednostavnih savjeta za pokretanje vlastitog posla

Kriza je. Nema se. Nikada nije bilo gore. Život od danas do sutra. 300.000 nezaposlenih. 500.000 povlaštenih mirovina. Švicarci. Recesija. Javni dug. Krediti. Nelikvidnost. Pad BDP-a.

Jeste li se već pomalo zasitili svih ovih pojmova?

Postoji puno subjektivnih razloga koji su sasvim opravdani da ostane cijeli dan u krevetu žaleći samoga sebe, svoju tešku sudbinu, gubitak posla i groznu ekonomsku situaciju koja ne dopušta malom čovjeku da ispliva iz mulja u kojemu se svi gušimo.

S druge strane, malo je objektivnih razloga koji vas, ukoliko vas još uvijek služe zdravlje i godine, sprječavaju da prestanete biti samo još jedan broj na Jacinom brošu i uzmete sudbinu u svoje ruke. Na kraju krajeva, studente na Harvardu, jednom od najprestižnijih sveučilišta na svijetu, ne odgajaju i uče da budu dobri radnici, već da sami sebi stvaraju vrhunske poslove.

Ne morate nužno imati ideju poput Facebooka ili Googla da budete dobar poduzetnik i živite pristojno u ovim nepristojnim vremenima. Dovoljno je samo malo organizacije i promišljanja. Ovih 7 savjeta odličan su mjesto za početak.

1. Čvrsto odlučite zbog čega želite pokrenuti posao

Unatoč tomu što se procedura kad je pokretanje vlastitog posla u pitanju zadnjih godina u našoj zemlji donekle olakšala i ubrzala, pokretanje vlastite tvrtke ili obrta često je vrlo obeshrabrujući posao. Preuzimanje kontrole nad vlastitom karijerom pokretanjem vlastitog poslovanja može ponekad biti i pomalo zastrašujuće, ali je svakako bolje od sjedenja kod kuće i neprestanog rogoborenja protiv vlade, države ili društva. Ipak, svakako pripazite da ne krećete u vlastiti posao isključivo zbog toga što ste ostali bez drugih opcija. To je odličan način da vas u kratko vrijeme slome stres i financijski problemi.

2. Odlučite čime se želite baviti

Ne čekajte godinama da vam na um padne savršena poslovna ideja, za koju je vrlo vjerojatno da ipak neće biti tako savršena koliko ste mislili. Ne morate ponovo otkrivati toplu vodu, budući i da vrlo jednostavnoj poslovnoj ideji možete dodati puno kvalitetnih „začina" i svoj osobni „touch". Za dobru i primjenjivu ideju uopće ne morate ići daleko, dovoljno je da se osvrnete oko sebe. Pogledajte ljude koji kupuju kruh, idu kod frizera, isprobavaju odjeću ili nakit te kupuju stvari za okućnicu i vrt. Za svaku od ovih ideja postoji mjesto za inovaciju i poboljšanje, a sve kako biste svoj posao izdigli iz mora sličnih.

3. Osmislite jednostavni poslovni plan

Bez obzira na to što su vas u životu savjetovali kako je uvijek važno imati dobar i detaljan plan, kod pokretanja vlastitog posla to može biti dvosjekli mač. S jedne strane, dobrim planom možete izbjeći brojne neugodnosti i neočekivane poteškoće. S druge strane, takvo detaljno planiranje u 99% slučajeva oduzet će vam ogromnu količinu vremena, novca i vaših živaca, a rezultat će u najbolju ruku biti polovičan. Pregledan, jednostavan i koncizan poslovni plan na jednoj stranici A4 formata sasvim je dovoljan da vi i ljudi kojima ga mislite predstaviti dobijete osnovnu ideju o tomu čime se i na koji način želite baviti.

4. Odredite vašeg ciljanog kupca

Jednostavno rečeno, točno odredite tko su ljudi kojima ćete se „obraćati" vašim proizvodom ili uslugom. Pokušajte biti što precizniji. Ukoliko proizvodite kremu za sunčanje, nemojte reći da su vaši ciljani kupci „sve žene" ili „svi s kožom" budući da je takvo ciljanje preširoko i ništa vam neće reći o ljudima koji kupuju vaš proizvod, niti vam dati bilo kakvu kvalitetnu povratnu informaciju o njegovim pozitivnim i negativnim stranama. Budite precizni - bavite li se cateringom, neka vaši kupci budu organizatori poslovnih domjenaka ili svečanosti dodjele diploma. Otvarate li skupi kafić sa ekskluzivnom uvoznom kavom, neka vaši kupci budu zaposlenici velikih firmi koji će u pauzi izaći iz okolnih zgrada i kupiti vašu vrhunsku kavu. Mogućnosti su bezgranične.

5. Usavršite svoje cijene

Što je to savršena cijena proizvoda? To samo vi znate. To je ona idealna cijena koja će ne samo pokriti sve vaše troškove proizvodnje i plasmana nekog proizvoda, već vam ostvariti i profit, ali će istovremeno biti točno onolika koliku je spreman za nju platiti vaš ciljani kupac. Za određivanje ovakve cijene ne trebaju vam komplicirane statistike i grafikoni, za početak je sasvim dovoljno da odgovorite na par ključnih pitanja. Koliko želim zarađivati godišnje? Koliko to iznosi tjedno i mjesečno? Želim li prodavati malo i skupo ili puno i jeftino? Koliki su mi troškovi? Postoji li opasnost velikih nepredviđenih troškova? Stavite ove odgovore na papir i vrlo ćete brzo „ubosti" i pravu cijenu.

6. Kako namaknuti novac za pokretanje?

Do sada je bilo lako, većina je vas sigurno pomislila. Upravo se u ovoj fazi osmišljavanja vlastitog poslovanja lome koplja kod većine zainteresiranih budućih poduzetnika. Tomu ipak ne mora baš biti tako. Ukoliko ste tanki s lovom, jednostavno morate biti kreativni. Želite li proizvoditi ukusne domaće kolačiće, ne treba vam skupa kuhinja niti štand za prodaju koji izgleda kao da je ispao iz 22. stoljeća. Krenite skromno, a ako treba, i vrlo skromno. Štoviše, razmetanje opremom kod nekih je vrsta poslova iznimno kontraproduktivno. Ako ste uvjereni da je vaša ideja dobra i da ne zahtjeva sulude početne investicije, uvijek se za pomoć možete obratiti i širokom krugu obitelji i prijatelja. Ipak, budite oprezni s ovime, budući da bi vas propala investicija na kraju mogla koštati znatno više od nominalnog novčanog iznosa.

7. Krenite u osvajanje kupaca

Plan je finaliziran, vaš idealan kupac i cijena odavno su određeni, a upravo ste osigurali i pouzdan izvor financiranja? Ovo je trenutak za pravo stvaranje poslovne čarolije. Jednostavno, svako će vam planiranje pasti u vodu ukoliko nemate komu ponuditi vaš proizvod. U ovoj fazi morate se fokusirati gotovo isključivo na marketing (u najširem smislu, ne samo reklame) i način da privučete što je više moguće kupaca, pritom imajući na umu da obavezno morate osigurati i dovoljan broj proizvoda, tako da bude dovoljno za sve zainteresirane. Nema ništa gore od toga da u prodaju pustite svega 100 komada nečega, a da imate 10000 zainteresiranih. Oglašavanje 21. stoljeća više nikako nije ograničeno na klasične medije i metode. Naučite koristiti moćne i besplatne alate na Internetu te za vrlo male novce oglašavajte na Googlu, Facebooku te različitim portalima i stranicama, općih i posebnih namjena. Ukoliko se pomirite s činjenicom da poduzetnik nema radnog vremena i da nikada nije prerano ili prekasno da oduševite još jednog potencijalnog kupca, ne morate se bojati krize.

Želimo vam puno sreće!