7 poza koje muškarci obožavaju

Poze u seksu nekima su tlaka, drugi shvaćaju da su ljubav i intimnost važan dio dobrog odnosa ali i da raznovrsnost u krevetu radi prav mala čuda...

Upravo iz tog razloga donosimo vam sedam poza na koje niti jedan frajer neće ostati ravnodušan.

Doggie style - za sve one koji vole klasiku, ali istovremeno žele probati nešto što nije klasični misionarski položaj. I kod doggie stylea muškarac ima apsolutnu kontrolu, određujući jačinu i brzinu. Isto tako, ovaj položaj omogućava dublju penetraciju, što će ga svakako učiniti da se osjeća kao kralj vaše spavaće sobe. Neke žene smatraju ovu pozu malo previše grubom, dok druge naprosto uživaju u vrlo snažnom osjećaju koji on pruža. Ne bojte se reći svom partneru da bude malo nježniji ukoliko to trebate. Ili možda grublji...

Misionarski - čista klasika, ali to nipošto ne znači da mora biti jednolična i dosadna, kako ju se obično voli opisivati. Misionarski će položaj vašem muškarcu dati osjećaj kontrole, ali istovremeno osigurati i intimnost cijelom odnosu zbog pogleda i usana koje će se neminovno ispreplitati. Ukoliko želite da bude još malo sporiji ili da ulazi dublje, stavite ruke na njegove bokove i navodite ga kako vam paše. Kvalitetan seks je poput razgovora, samo što u njemu dvoje ljudi ne komunicira riječima, već isključivo govorom tijela.

Obrnuta kaubojka - varijacija poze gdje je žena gore, no ona je zapravo najbolje od oba svijeta za vašeg muškarca. Unatoč tomu što ne dozvoljava ispreplitanje pogledima, na ovaj ćete način svom mužjaku dati nesmetan pogled na svoju pozadinu, kao i šansu da vam rukama kaže što misli o njoj. Tko zna, ukoliko niste bili dobri, možda dobijete i po guzi...

Ples u krilu - posjednite ga na stolicu i stanite iznad njega. Osim što će uživati u vašem senzualnom njihanju bokova, činjenica da vi imate kontrolu omogućit će mu i da „traje" dulje. Isto tako, ovaj položaj omogućit će vam da mu cijelo vrijeme budete blizu te ga ljubite i ostvarujete sexy kontakt očima. A ukoliko on odluči biti agresivniji s rukama i snažno vas povuče na sebe, vaš je podli plan u potpunosti uspio!

Stajaća poza - iako stajaći položaj možda i nije nešto što vam prvo padne na pamet kad je seks u pitanju, idealan je način upražnjavanja strasti za sve one u kojima je seksualna želja jača od činjenice da vam nekakav krevet ili kauč nisu na raspolaganju. Bez obzira na to je li vas „uhvatio" na kuhinjskom stolu ili zidu hodnika, ovaj spontani položaj sjajno je rješenje za jednog „nabrzinu".

Žena gore - ova sexy poza stavlja vas u „vozačko sjedalo", što vam omogućava da upravo vi određujete ritam i jačinu, a njemu da svojim rukama slobodno luta po vašem tijelu. A ako bude previše zločest, uvijek ih mu možete i zavezati...

Žlica - idealan položaj za partnere gdje je jedno znatno više od drugoga, kao i za sve one lijene, ali željne duboke intimnosti. Ovaj položaj neće samo vašem muškarcu dati pristup cijelom vašem tijelu, već vam omogućava da si sami „pomognete" rukom, što će njega zasigurno pozitivno izluditi. Nakon svega, uopće se ne morate micati iz ovog položaja prije negoli zagrljeni utonete u san.