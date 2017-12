7 razloga da - nemate djecu

Djeca su, barem većini, vrhunac veze, a nekima i smisao života - no imate li vi u sebi ono što je potrebno da biste produžili vrstu? Ima onih kojima je to potpuno strano...

Osobe koje su previše usmjerene na karijeru i nisu spremne za djecu, neće se dobro snaći u obavezama koje im donosi roditeljstvo, jer ono zahtijeva smanjivanje poslovnih ambicija, zanemarivanje opsežnog društvenog života, ali se odražava i na psihu osobe. Hoćete li imati djecu, ostaje samo na vama.

Odluka da imate djecu promijenit će vam život, pa vam stoga donosimo sedam razloga zašto možda ne biste trebali imati djecu:

Bračni život pati - u meta-analitičkom pregledu prethodnih studija, istraživači su zaključili da roditeljstvo ima tendenciju negativnog utjecaja na bračno zadovoljstvo zbog sukoba koji proizlaze iz reorganiziranja uloga u braku i ograničavanja slobode roditelja. Što je više djece u obitelji, to je niže zadovoljstvo između partnera, prenosi The Indenpendent.

Druženja svedena na minimum - rasprave o uspjehu često dolaze do napredovanja u karijeri i novcima, ali evo i drugog važnih čimbenika: međuljudski odnosi. Kada je časopis Child pregledao oko 1000 roditelja, gotovo polovica ispitanih očeva i majki rekli su da imaju manje prijatelja otkako su njihova djeca rođena. I dok je 69% žena i 67% muškaraca bilo zadovoljno svojim prijateljstvima prije nego što su imali djecu, samo 54% žena i 57% muškaraca izjavilo je da opada osjećaj privrženosti i vremena za prijatelje.

Prije nego su imale djecu, žene su provele 14 sati tjedno s prijateljima, dok su muškarci proveli prosječno 16 sati tjedno s prijateljima. Nakon djece, ti su brojevi pali na pet sati s prijateljima za žene i šest sati za muškarce.

Drugi čimbenik je neizbježan pomak u onome što ljudi žele od prijateljstava. Oni prijatelji koji su od njih tražili samo zabavu, nestali su iz njihovog života. Većina anketiranih žena izjavila je da nakon što su postale majke imaju prijatelje koji su dobri slušatelji i iskreni ljudi.

Globalno zatopljenje - u svijetu bioetike došlo je do rasprava o tome koliko djece bi svaka obitelj trebala imati kako bi se očuvao pozitivan utjecaj na okoliš. Pomoćnica ravnatelja za obrazovnu inicijativu, voditeljica programa magisterija bioetike i istraživačica na Berman Institutu za bioetiku, Travis Rieder, tvrdi da je dijete glavni krivac klimatskim promjenama, a prema tome tvrdi da bi se trebao smanjiti broj stanovništva, prenosi The Indenpendent. Bračni parovi bi trebali razmotriti okoliš i štetnost plinova, zagađenja koje radimo te uključiti svijest o prirodi koja bi ih nagnala na pravilno razmišljanje. Rieder govori da samo jedno dijete više u obitelji ima snažan utjecaj na štetne emisije ugljičnog dioksida. Niti smanjeno korištenje električne energije u kućanstvu, izbor hrane, putovanja, automobila koje posjedujemo, ne može toliko smanjiti emisiju ugljičnog dioksida kao manji broj ukućana, tj. novorođene djece.

Lošije zdravlje - roditelji imaju tendenciju da budu više boležljivi od onih koji nisu roditelji. John Dick, osnivač CivicScience, platforme za ankete koja je kategorizirala više od milijun odgovora na anketu "roditeljskog statusa", na Quartzu piše da ne-roditelji imaju tendenciju vođenja zdravijeg stila života od roditelja.

Prema rezultatima ankete koju je Dick podijelio, ljudi koji nisu roditelji imaju 75% veću vjerojatnost da se naspavaju više od osam sati, dok roditelji spavaju šest sati ili manje. Roditelji imaju 28% veću vjerojatnost da piju kavu svaki dan bez iznimke od ne-roditelja.

Ne-roditelji imaju 73% veću vjerojatnost od roditelja da kažu da "nikada" ne jedu u fast food restoranima i da je 38% veća vjerojatnost da će vježbati u teretani jednom tjedno ili više; dok roditelji imaju 17% veću vjerojatnost da će reći da nikad ne vježbaju, 10% je veća vjerojatnost da će se smatrati prekomjerno teškima, a svaki dan je 54% veća vjerojatnost da će pušiti cigarete, otkriva Dick.

Majke zarađuju manje - za većinu muškaraca činjenica očinstva rezultira bonusom plaće; za većinu ženamajčinstvo rezultira kaznom, a to je manji prihod", navodi istraživačka skupina Third Way, a prenosi The Indenpendent. Rodne razlike u roditeljstvu i poslu imaju očite nesrazmjere.

Michelle J. Budig, profesorica na Sveučilištu u Massachusettsu-Amherst, napisala je: "Dok se jaz između plaće u postotku spolova smanjuje, povećava se jaz u plaćama vezan za roditeljstvo". U svojim 15-godišnjim istraživanjima na tu temu, Budig je otkrila da u prosjeku muškarci dobivaju 6% više kada imaju djecu i žive s djetetom, dok žene zarađuju 4% manje za svako dijete koje imaju.

Tate koji uzimaju više roditeljskog dopusta ublažavaju 'kaznu' za majčinstvo, što dokazuju zemlje poput Švedske koje potiču očeve da uzimaju plaćeni dopust i imaju manji jaz u plaćama.

Predrasude na radnom mjestu - roditelji, posebno majke, suočavaju se s predrasudama na radnom mjestu. "Majčinstvo pokreće pretpostavku da su žene manje kompetentne i manje zainteresirane za svoju karijeru", piše u nedavnom izvještaju iz tvrtke LeanIn.Org i McKinsey & Company. "Kao rezultat, one su prikazivane kao manje sposobne."

Sljedeće izvješće ukazuje na istraživanje iz Cornella koje je pokazalo da su poslodavci skloni diskriminiranju majki. Kao dio istraživanja, istraživači su poslodavcima poslali lažne, gotovo identične životopise s jednim od glavnih razlika: neki su rezimiranjem pokazali da je podnositelj zahtjeva bio dio udruge roditelja i nastavnika. Žene koje su u životopisu aludirale na roditeljstvo, upola su si smanjile šanse da dobiju posao. Istraživanje je pokazalo da su majke s djecom bile podcijenjene i manje stvari im se toleriralo. Muškarcima koji su se izjasnili kao očevi, dopuštali su kašnjenja i više su cijenili njihov poslovni angažman.

Sreća - dijete može negativno utjecati na roditeljsku sreću. Istraživačica sreće Sonja Lyubomirsky za Time je objasnila svoje istraživanje u kojem je vidljivo da su ne-roditelji sretniji od roditelja. Najnesretniji su mladi roditelji i roditelji s malom djecom. Malo stariji roditelji obično izvještavaju o osobito visokom zadovoljstvu.

Međutim, svi roditelji kazali su kako osjećaju da je njihov život dobio veće značenje otkad imaju prinovu. Niti jedna plaća ne može im uskratiti važnost potomstva.