7 razloga zašto ljubav zaobilazi inteligentne ljude

Inteligencija i zaljubljenost ili ljubav često ne stanuju u istoj rečenici - vjerojatno i sami poznajete nekoga tko je "tako pametan, a nikako da nađe nekoga...". Zašto?

Pametni ljudi imaju neku skrivenu ljepotu u sebi, no jednako tako i probleme s prepoznavanjem iste na drugim ljudima, a jednako tako i osjećaja zaljubljenosti.

Stoga, evo 7 razloga zašto pametni ljudi često ostaju sami:

Često propuštaju suptilne znakove - fokusiraju se na velike stvari, pa imaju tendenciju propuštanja malih znakova naklonosti druge osobe koje bi manje pametni odmah uočili i reagirali.

Duboko kopaju - u svakoj situaciji, pa tako i po tuđoj duši kako bi je spoznali do kraja, a to stvarno može biti nezgodno

Inteligenciju smatraju nagradom - njihova ih inteligencija ispunjava na vrlo sličan način kako druge ljude ispunjava ljubav...

Mozak važniji od ljepote - inteligentni ljudi uvijek će više tražiti unutarnju privlačnost od vanjske, pa možete pretpostaviti da ima hrpa problema koje takav pristup izaziva

Ne izbjegavaju probleme - tamo gdje se drugi povlače, oni idu dalje, bez obzira na to sviđalo se to nekome ili ne, pa u vezi može doći do raznih nezgodnih situacija

Ponekad ih je teško razumjeti - kompliciran um, kompliciran način objašnjavanja, komplicirani odnosi...

Romantična veza nije im prioritet - život im pun raznih mogućnosti, a često imaju i sjajne ideje kako ih provesti u praksu.. pa se više radi, a manje ljubi.