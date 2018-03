7 stvari koje će vam vratiti vjeru u budućnost

Ponekad nam je potrebno nešto što će nas podsjetiti da još uvijek ima nade u bolje sutra, pa se pametno prisjetiti toga da se se svakodnevno diljem svijeta događaju promjene koje bi nam život mogle učiniti zdravijim i sretnijim. Danas ćemo vas podsjetiti na samo sedam od njih.

1. Korak smo bliže tomu da pronađemo lijek za tumore

Čudnovato cjepivo uništilo je tumor u stanicama u tijelu miša, otkriveno je na Medicinskom fakultetu u Stanfordu.

Osim toga, od 1.ožujka ove godine i u Hrvatskoj je liječenje karcinoma pluća moguće uz četiri nova lijeka na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

2. CRISPR tehnologija

CRISPR tehnologija omogućava nam zahvate na genomima živih bića. Uređivanje gena služit će „brisanju" lošeg nasljednog materijala, eliminirati svaki defekt i širenje bolesti. Omogućit će nam „liječenje" starosti i spriječiti bolesti poput Alzheimerove da se uopće razviju.

3. Raste populacija pčela

Nakon što je godinama bila u padu, populacija kolonija pčela polako ponovno raste. Pčele su neizbježne za sustav oprašivanja, za rast i razvoj biljaka, koje kasnije proizvode kisik - neizbježne su i za naše postojanje. Usto, ako smo mogli pridonijeti povećanju broja pčelinjih kolonija, to nam daje nadu da zajedničkim snagama možemo prevladati i opasne klimatske promjene.

4. Razvila se veća osvještenost prema mentalnim bolestima

Sve se manje marginalizira osobe s dijagnosticiranim mentalnim problemima, a razvija se sve veća svjesnost prema njihovim potrebama. Ljudi postaju suosjećajniji i spremniji pomoći.

5. BFR rakera

Raketa koja se još uvijek koristi samo pod vrlo zanimljivim kodnim imenom „Big Fucking Rocket" djelo je Elona Muska. Vozilo sljedeće generacije koristit će se, između ostalog, za kolonizaciju Marsa i prijevoz putnika na Zemlji između najudaljenijih destinacija i sve to za manje od sat vremena od vremena polaska.

6. Solarna i energija vjetra postaju sve pristupačnije

U Australiji je u proteklih desetak godina zabilježen porast instalacija solarnih panela. 2018.godina još je povoljnija što se tiče cijene solarnih ploča, a to se najbolje vidi po prodajnim statistikama.

7. Sve više žena dolazi na položaje moći

U veljači je bivša predsjednica Liberije, Ellen Johnson Sirleaf, osvojila nagradu Mo Ibrahim za postignuća u vođenju afričke države (Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership), što je najprestižnija nagrada na kontinentu.

U 2016. najradikalniji porast ženskih predstavnika u parlamentu odvio se u Južnoj Africi, Boliviji i Ruandi.

No Hrvati ne trebaju dokaz izvana o ženama na položaju moći - mi smo jedna od rijetkih država koja ima ženu na samom čelu države.