7 stvari koje niste znali o pornografiji

Nećemo ovdje ulaziti u diskusije gledate li pornografiju ili ne, jer donekle je to još uvijek škakljiva tema, no ono što je sigurno jest da je također vrlo zanimljiva. Toliko zanimljiva, da se njome bavi niz ozbiljnih istraživanja, a do kojih su ona zaključaka došla, pročitajte u nastavku. Neki od njih možda će vas iznenaditi.

1. Što pali žene?

Mislite da su muškarci ti koje će svašta napaliti? Pričekajte samo da čujete što sve pali žene. Na sveučilištu Northwestern provedena je studija u kojoj su muškarcima i ženama prikazivani video uratci seksanja i masturbacije i pratilo se što će od toga više napaliti koji spol. Pokazalo se da se heteroseksualni muškarci pale samo na lijepe žene, a homoseksualni na zgodne muškarce. Sa ženama je bilo drugačije. Ljepši se spol uzbudio na bilo koju vrstu stimulacije: žena na ženu, muškarac s muškarcem, muškarac sa ženom - pa čak i na video dvojice majmuna koji su to radili. Zamislite vi to!

2. Utah u SAD-u je najperverznija država

Studija s Harvarda pokazala je da u Utahu u SAD-u svaki tisućiti gledatelj pretplaćen na sadržaj neke pornografske stranice. Svaki tisućiti, naravno, od onih koji gledaju, a nisu pretplaćeni.

3. Kad gledaju pornić, muškarci najviše gledaju žensko lice

Žensko lice i usne najzanimljiviji su muškarcima kada gledaju porno filmove jer oni najviše odaju koliko je žena uzbuđena onime što se događa.

4. Kontracepcijske pilule djeluju na osjećaj napaljenosti

Tvrdnja je to izvedena nakon istraživanja na institutu Kinsey. Žene koje nisu pile kontracepcijske pilule, za vrijeme gledanja pornića koncentrirale su se na ljude i genitalije, dok su one koje koriste takvu vrstu zaštite više pratile okolinu oko glumaca i odjeću koju su glumci nosili.

5. Svi muškarci gledaju porniće

Na sveučilištu u Mpntrealu provedena je studija koja je namjeravala ispitat kako gledanje pornografije utječe na seksualni život muškaraca. No naišli su na malo problem. Naime, trebali su određeni broj muškaraca koji ne gledaju porniće - a nisu mogli pronaći ni jednoga.

6. Većina muškaraca počne gledati porno filmove prije nego što uđe u pubertet

Ono što je ranije spomenuta studija uspjela dokazati je da većina muškaraca (dječaka?) prvi puta pogleda pornografski film već s deset godina.

7. Predsjednički izbori dovode ljude do želje za seksom

Nakon što je u SAD-u 2004. Bush izabran za predsjednika, pornografske stranice zabilježile su porast posjeta. Nakon što je 2008. pobjedio Obama, porno stranice su se skoro srušile pod navalom "klijenata". Radi se o tome da pobjeda u tako važnoj utrci potiče velike količine testosterona, a on potiče seksualnu želju.