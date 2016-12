7 stvari zbog kojih se ne trebate nikome ispričavati

Ispričavamo se kad nekog slučajno gurnemo, stanemo mu na nogu, zaboravimo ispuniti obećanje i zbog još malog milijuna stvari - no zbog ovih se sedam stvari ne trebate, zapravo ne smijete, ispričavati nikome i nikada!

Izgled - često se znamo ispričavati jer izgledamo umorno, tužno, imamo lošu frizuru... Time zapravo izražavamo manjak samovrijednosti. Osim ako u ured ne dođete u kratkim hlaćama i bijelom majicom s mrljom od umaka, nemate se što ispričavati za svoj izgled.

Odabir karijere - ponekad nas okolnosti prisile da biramo između posla i "života". Odluka nije uvijek laka, ali je uvijek vaša. Bez obzira što odlučili. Bitno je da ste sigurni u ono što radite i zašto to radite.

Osjećaji - govoriti ljudima što mislimo i kako se osjećamo je obaveza svake veze. Kada nekome kažemo kako se osjećamo, pomažemo im da nas shvate. Reći da nas nešto frustrira ili ljuti je sasvim normalno.

Religijski i politički svjetonazori - još nešto što je potpuno privatna stvar i što ste sami odabrali. Ako netko ne može prihvatiti to što jeste to je njihova dogma, a ne vaša.

Seksualni život - dok god to radite s odraslom osobom koja je na to pristala nikome niste dužni objašnjavati kada, kako i s kime imate seksualni život. Točka.

Veze - ljudi nekad neprimjereno komentiraju naše romantične veze što uistinu nije njihova stvar. Na te komentare niste dužni davati odgovre. Živite svoj život i nikade ne izlazite ili ostajte u vezi zato jer je netko drugi tako rekao. Radite svoje greške ako morate, ali uvijek učite iz njih.

Želja za samoćom - možda brinete da će to ispasti prosto ili nesocijalno ili da će vas prozvati čudakom kada otkažete planove i obveze jer želite biti sami da se resetirate, opustite ili jednostavno sami uživate u dobroj knjizi. Samostalno provoditi vrijeme je potpuno normalno pa i potrebno, i više ljudi se na to mora priviknuti. Uzmite "svoje" vrijeme i nikome se za to ne opravdavajte.