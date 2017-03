7 zastrašujućih ukletih predmeta

Kletve i uroci dio su narodnog folklora oduvijek, no i dalje većina ljudi u to ne vjeruje - štoviše, s napretkom znanosti sve je manje onih koji smatraju mogućim da vam neki predmet nanese zlo, a ljude koji u to vjeruju proglašava se nazadnim, praznovjernim i slično.

No, kroz povijest se pokazalo da stvarno postoje predmeti čije je samo posjedovanje dovoljno da vlasnik bude u smrtnoj opasnosti, štoviše, da preuranjena i čudna smrt bude obavezna posljedica.

Hybrid Librarian ponovno se potrudio i na svom YouTube kanalu objavio sjajan video sa 7 ukletih predmeta koji stvarno tjeraju strah u kosti.

7. Kletva ledenog čovjeka - Ötzi, ledeni čovjek iz Alpa pokazao se kao najukletija stvar u zadnjih četvrt stoljeća otkako je pronađen, jer je prvo poginuo čovjek koji ga je pronašao, da bi nakon toga još 7 ljudi koji su bili u dodiru s tijelom umrli od bolesti ili čudnih nesreća.

6. Kletva uplakanog dječaka - slike Dječaka koji plače postale su slavne u '80-im godinama prošlog stoljeća, a naslikao ih je Bruno Amadio, kopirajući rad Giovannija Bragolina napravljen tridesetak godina ranije. No, nakon što je neobjašnjivo izgorjelo nekoliko kuća u kojima su samo te slike ostale netaknute... ljudi su ih počeli masovno spaljivati.

5. Hope dijamant - plavi dijamant vrijedan 250 milijuna dolara do sada je ubio sve ljude koji su ga dotakli od trenutka kad je izrezan 1666. godine u Indiji... i to nije šala.

4. Lutka Robert - popularni Chucky iz horror filmova baziran je na pravoj lutki Robertu, koja je dana kao poklon jednom dječaku na Bahamima davne 1898. godine od strane jednog sluge koji je navodno bacio kletvu na nju kako bi se osvetio njegovoj obitelji. Mrtvih u priči ima podosta, a sada je u muzeju i - nemojte ga slikati bez da ga pitate!

3. Božica smrti - 5 tisuća godina stara statua za koju se vjeruje da predstavlja božicu plodnosti otkrivena je 1878. i do sada je pobila sve svoje vlasnike vrlo učinkovito

2. Kamen iz Blarneya - ako ga poljubite, donijet će vam sreću, no ako ukradete makar jedan dio zaka u kojem se nalazi - umirete!

1. Faraonska kletva - Tutankhamonova kletva pogodila je desetke ljudi, pa vi razmislite sami ima li u njoj istine...

Pogledajte sjajan video: