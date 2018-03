7 znakova zaljubljenosti kod muškaraca

Zaljubljenost je divan osjećaj koji se preporučuje svakome u što većim količinama, no postoje velike razlike u pokazivanju toga svome partneru - žene su, naravno, otvorene i svi znaju da su zaljubljene, a muškarci... škrtare s osjećajima.

Jasno, žene se u takvim situacijama pitaju imaju li muškarci jednake osjećaje prema njima ili se s njima viđaju iz raznoraznih drugih razloga, od dosade i navike do seksa ili novca.

Stoga, evo 7 znakova zaljubljenosti muškaraca:

Brine se o vama - je li je on zabrinut za vašu dobrobit? Ako ste bili vani do sitnih sati, ponudi li se da vas otprati kući? Ako ste u nekoj vrsti nevolje, ostavlja li prijatelje, posao i sve drugo da bi bio pored tebe? Ako je odgovor na ova pitanja potvrdan, to pokazuje da je muškarcu vrlo stalo do vas!

Čini vas sretnom - jedan od sigurnih znakova je da će on učiniti sve na svijetu da vas učini sretnom. Drugim riječima, uradit će sve na svijetu da bi vidio osmijeh na vašem licu.

Obraća pažnju na vas - ako vaš muškarac pokušava saznati što više o vama, ako pamti što vam se sviđa, a što ne, to pokazuje da se zaljubljuje.

Primjećuje samo vas - kada je muškarac stvarno zaljubljen, on ne može odvojiti oči od žene. Muškarci su "vizualna" bića tako da, kada imaju ispred sebe ženu koju žele, oni jednostavno ne mogu prestati buljiti u nju!

Privržen je - zaljubljeni muškarac će uraditi sve da ne povrijedi svoju izabranicu.

Stalno govori da vas voli - muškarac koji je zaljubljen ne boji se to kazati ženi. Ako vas muškarac zove svako malo da vam kaže da vas voli, ako usred filma kaže da vas voli, ako vam to isto kaže dok se vozite, ako to stalno ponavlja - to pokazuje da on ima vrlo duboka osjećanja prema vama

Upoznaje vas sa svima - ovo je jedan od najsigurnijih znakova da je muškarac zaljubljen u ženu: kada je upoznaje s njegovim prijateljima, kolegama, obitelji i svim drugim osobama u njegovom okruženju.