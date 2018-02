8 muških neoprostivih pogrešaka u krevetu

Muškarci su savršeni u kreveti, apsolutni su carevi i zna se naravno da svo to savršeno dolazi iz njihovih glava... no, nerijetko iza takvih lovačkih priča stoji i dama koja u najmanju ruku veliku većinu njih mora demantirati, a kako bi zadržala barem neki dignitet.

Niti je to trajalo 20 minuta, niti su pokreti bili savršeni, a bude to još i lagani nedostatak osobne higijene te na kraju to savršeno muško nije u stanju prepoznati orgazam, bio on pravi ili ne.

Uglavnom, bit ćemo kratki jer, realno, s muške perspektive, iako nama koitus traje cijelu vječnost, sve je to skupa relativno kratko.

Muška perspektiva

Skupilo se to na nekih 8 grešaka koje muškarci rade u krevetu. Da, samo osam.

Prva greška je dakle nedostatak higijene. Kažu muški savjetnici da je pametnije skinut stidne dlake jer eto manje je mjesta za neugodne mirise, a i vaša alatka izgleda nešto veća. Slažemo se da treba voditi brigu o higijeni, ali ovo potonje o brijanju izgleda više kao plod muške mašte i želja da se barem vizualno nadoda koji centimetar. Mi bradonje, a i većina dame znaju da su to u najmanju ruku bedastoće.

Druga greška je preskakanje prijeko potrebne predigre, a koja može biti u raznim formama, od ljubljenja, intimnog diranja, masaže, zadovoljavanja pa sve do oralnog seksa. Djelomično točno jer svi znamo da je nekad najbolji seks, onaj na brzaka, bez okolišanja. Samo treba prepoznati pravi trenutak za takav seks.

