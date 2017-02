8 vježbi koje će poslovnim ljudima produžiti život

Poslovnjaci, ljudi koji veći dio života provode u uredima, sastancima ili na putovanjima, prerano umiru zbog neaktivnosti. Jesmo li znali da nam svaki dan proveden radeći može biti puno ugodniji, da možemo produžiti vlastiti životni i poslovni vijek za čak 3 godina?

Jedna je ovo od najugroženijih skupina koje trpe probleme zbog manjka kretanja. Upravo zato, kroz ovogodišnji nacionalni projekt Aktivna Hrvatska, koji se nastavlja u Murskom Središću 11. ožujka, posebno će biti educirana ova skupina ljudi. Zbrojimo li vrijeme koje provedemo u uredskim stolicama dolazimo do zapanjujuće brojke od 9 sati dnevno plus ako na to dodamo 7 ili 8 sati sna dolazimo do jako velike količine vremena koje provodimo u pozicijama za koje naše tijelo nije dizajnirano. Stoga je važno svakodnevno aktivirati naše tijelo na pravilan način te „probuditi" mišiće koji spavaju tijekom dana iako mislimo da su budni.

«Svakih 2 sata na poslu možete iskoristiti 5 minuta za vježbe istezanja i aktivacije lokomotornog sustava te time koristiti dobrobiti od tjelovježbe. Vrhunski menadžeri u pojedinim zemljama su čak počeli važne sastanke voditi šetajući, zato što je dokazano da je mozak tada produktivniji i kreativniji dok je u nekim zapadnim zemljama na primjer, vježbanje na poslu obavezno. Ukoliko govorimo o ekonomskim učincima tjelovježbe postoji niz znanstvenih istraživanja, a neka su da za samo jedan uloženi dolar u tjelesnu aktivnost zaposlenika vraćaju se tri u rezultatima poslovanja, te da 115 produktivnih sati radnik prosječno gubi svake godine zbog zdravstvenih razloga. Stoga svakodnevno skupite svojih 30 minuta tjelesne aktivnosti u danu i budite zdraviji, radno produktivniji i možda i najvažnije, živite dulje!» - izravan je prof. kineziologije Marin Dadić iz Biotreninga.

Gledamo li evolucijski, desecima tisuća generacija različiti oblici tjelesne aktivnosti razvili su naš lokomotorni sustav da radi poput najsavršenijeg motora čije je gorivo bilo upravo kretanje. Nažalost, goriva za naš savršeni stroj danas je sve manje i svakodnevno trpimo posljedice, a najčešće se manifestiraju narušenim zdravljem, problemima s lokomotornim sustavom te viškom kilograma.

"Redovita tjelesna aktivnost (TA) ima značajan utjecaj na zdravlje, posebice na poboljšanje funkcionalne sposobnosti i prevenciju u najmanje 26 različitih nezaraznih kroničnih bolesti. Svojim učinkom na zdravlje, indirektno ima ulogu i u očuvanju radne sposobnosti. Slijedom navedenog, neupitna je važnost provođenja TA. Različita istraživanja ukazuju na potrebu provođenja TA umjerenog intenziteta u trajanju od 2,5 sata tjedno u ostvarivanju zdravstvene dobrobiti, a smatra se da hodanje pola sata dnevno, pet dana u tjednu, može produžiti životni vijek za 1,5 do 3 godine, ovisno o intenzitetu!" - navodi dr Ivana Kerner, spec. medicine rada i sporta, predstavnica Hrvatske liječničke komore u projektu Aktivna Hrvatska.

S obzirom na užurbani i sjedilački način života, ispunjen poslovnim obavezama te putovanjima, danas je teško naći vremena za vježbanje. Poslovna putovanja su jedan od mogućih izgovora za neprovođenje svakodnevnog vježbanja. Naime, na putovanjima, čovjek se nalazi u okruženju koji mu nije poznat te je na takvim poslovnim lokacijama često upitna i dostupnost teretana, trenera i ostalih uvjeta na koje je čovjek naučen. Provođenje redovitog svakodnevnog vježbanja je vrlo važno, pa čak i pri otežanim okolnostima. Potrebno je unaprijed dobro isplanirati svoje obveze na putovanjima kako bi se našlo vremena posvetiti se vježbanju i svom zdravlju.

Koliko je bitna svakodnevna rekreacija zna i rukovoditeljica u službi ključnih kupaca u Zvijezdi Selma Ljutić Cvjetko koja kolegama savjetuje: «Svakodnevno se redovito istežem, naročito prije i nakon radnog vremena. Pošto dnevno sjedim gotovo devet sati izrazito je važno razgibati tijelo. Preporučila bih svima redovnu tjelesnu aktivnost. Uz dvoje djece i posao nastojim organizirati tjedan tako da ostane vremena za obiteljsku rekreaciju, jedino bih dodala još više rekreacije u prirodi!»

Evo i vježbi!

1. Power pose - u sjedećem položaju, ravnih leđa laktove gurajte prema natrag, a prsa prema naprijed jako je važno pokušati spojiti obe lopatice. Prilikom izvedbe vježbe osjetite blago istezanje u području ramena. Položaj zadržite 30 sekundi i ponovite ga kroz 2 serije.

2. Istezanje velikih mišića leđa - u sjedećem položaju pružite ruku prema gore te tijelom idite blago u stranu. Pokušajte cijelo vrijeme donji dio leđa zadržati u čvrstom položaju. Prilikom izvedbe vježbe osjetite istezanje vanjske strane trupa. Položaj zadržite 30 sekundi i ponovite ga kroz dvije serije.

3. Zagrljaj- zagrlite obe noge oko koljena i povucite tijelo prema gore. Prilikom izvedbe vježbe osjetiti ćete istezanje mišića gornjeg dijela leđa. Položaj zadržite 30 sekundi i ponovite ga kroz dvije serije.

4. Sjedeće istezanje stražnje strane potkoljenice- pružite jednu nogu ispred sebe te ravnim leđima, gurajući tijelo prema naprijed pokušajte dosegnuti stopalo. Vježbom ćete osjetiti istezanje mišića potkoljenice. Položaj zadržite 30 sekundi i ponovite ga kroz dvije serije.

5. Istezanje mišića stražnje strane natkoljenice- postavite jedno stopalo na stolicu, a drugo neka bude usmjereno prema naprijed, te ravnih leđa krenite prema stopalu. Vježbom ćete osjetiti istezanje mišića stražnje strane natkoljenice. Vježbom ćete osjetiti istezanje mišića potkoljenice. Položaj zadržite 30 sekundi i ponovite ga kroz dvije serije.

6. Office stretch- postavite jedno stopalo na stolicu, ruke podignite prema gore i krenite trupom u stranu. Prilikom izvedbe vježbe pokušajte aktivirati mišiće stražnjice. Vježbom ćete osjetiti istezanje mišića kuka. Položaj zadržite 30 sekundi i ponovite ga kroz dvije serije.

*Tijekom izvedbe svih vježbi pokušati imati kralježnicu u neutralnom položaju te disati ritmično na trbuh.

7. Sjedeće veslanje- sjedeći na stolici ravnih leđa laktove vucite prema natrag i spajajte lopatice. Ovom vježbom aktiviramo mišiće lopatice i ramena koji su zaduženi za dobro držanje i posturu. Vježbu ponovite 8 ponavljanja kroz 2 serije.

8. Noga natrag- stojeći iza stolice pružajte nogu prema natrag prilikom čega pokušajte imati aktivne mišiće stražnjice. Vježbom budimo mišiće stražnjice koji najčešće „spavaju" prilikom dugotrajnog sjedenja. Vježbu ponovite 8 ponavljanja kroz 2 serije.