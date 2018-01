8 znakova koji upozoravaju na opasnog partnera

Svaka je veza puna izazova. Upoznavanje je dugotrajan proces koji zahtijeva puno prilagođavanja s obje strane. No ponekad jednostavno postoje znakovi koji nas upozoravaju da se radi o partneru s kojim nikada neće uspjeti.

Osam stručnjaka koji je bave pomaganjem osobama koje su preživjele zlostavljanje upozorava na sljedećih osam znakova koji nam u ranijim fazama upoznavanja mogu ukazati na problamatične karakteristike potenicijalnog partnera:

1. Opravdavate njihovo ponašanje

Ako se nađete u siutuacijama kada morate opravdavati njihovo ponašanje iako se s njime ne slažete, to je jedan od jasnih pokazatelja.

Ako se radi o toksičnoj osobi, ona je pronašla način kako da vas osvoji na način da budete spremni opravdati svaku vrstu ponašanja. To je razlog zašto često nudimo objašnjenja poput "Takav je jer je preživio to i to", "Bezobrazna je jer je puno prošla"... Uporno se nadamo da će se sljedeći puta ponašati bolje, a sebe okrivljavamo za to što njihovo ponašanje uopće vidimo kao nešto loše. Naš mozak pokušava nas nagovoriti da je ta osoba za nas dobra unatoč tome što u srcu znamo da nije.

2. Ne pokušavaju problem riješiti razgovorom

Neslaganje je normalan dio veze. Sve ovisi o tome kako se taj konflikt rješava. Ako osoba uporno izbjegava razgovor, ili vas okrivljava ili ne prestaje s bijesnim ispadima, to je problem.

Manjak komunikacije jasan je problem da među vama nema povjerenja, druga osoba nešto skriva ili joj jednostavno nije stalo. Zašto bi inače izbjegavala riješiti problem i pobošljati vaš odnos?

3. Stalno testiraju vaše granice

Niste spremni na seks, a on/a vas požuruje? Nemate vremena za spoj u subotu, ali on/a inzistira? Ne želite da još upozna vašu obitelj, ali on/a se uporno gura? Želi se vjenčati ili imati dijete prije nego što ste vi spremni? Žele da se ošišate ili oblačite onako kako se njima sviđa, a vama ne?

Drugim riječima, uporno gaze preko vaših odluka i provjeravaju koliko daleko mogu ići.

4. Previše si dozvoljavaju

Osjećate da niste ravnopravni ili čak da vas iskorištavaju. Vi ste ti koji uvijek sve rade, pomažu i prilagođavaju se, a kada je red na njima, umorni su, nemaju vremena ili vas optužuju da ste zahtjevni.

Uvijek će naći neki izgovor za to zašto ne žele napraviti ono što ih zamolite i pretvoriti vaš zahtjev u nešto nerazumno ili bezobrazno. Radi se jednostavno o tome da toj osobi nije stalo do vas, već samo pokušava iskoristiti sve što nudite.

5. Intuicija vam govori da nešto nije u redu

Bivše veze pomažu nam shvatiti što za nas funkcionira, a što ne. Zavirite u sebe i dozvolite intuiciji da vas vodi. Ako osjećate da nešto nije u redu, slušajte taj osjećaj. Na taj način progovara vaše iskustvo i upozorava vas da nešto ne valja.

Ni u kojem slučaju ne dozvolite si ubrzavati stvari ili pristati na nešto više. Druga osoba pokušat će vas pritisnuti na važne odluke kako bi vas spriječila da razmišljate o onome što ne valja. Ako vas počnu požurivati protiv vaše volje, to je znak da morate stati.

6. Oni su uvijek najvažniji

Manipulacijama vas tjeraju da se ponašate na određeni način, izbjegavate određene ljude, ispričavate se jer vam nabijaju osjećaj krivnje.

Ako se sukobite s takvom osobom, ona će odbijati vaše kritike i neće pružiti ispriku, a vas će uvjeriti da ste ju natjerali da se osjeća loše i isto tako postupa. Svaki sukob završit će tako da ćete vi biti krivi jer je njima najvažnije da se oni osjećaju bolje i nedodirljivo.

S vremenom ćete se početi osjećati krivima bez da vas uopće za to netko mora optužiti, sumnjat ćete u vlastite odluke i vrijednost. Ako to nije poticaj da se makente, onda što jest?

7. Previše kritiziraju bivše partnere

Ljudi su predvidljivi i često ponavljaju svoje greške. Obratite pažnju kad govore o bivšim vezama i na što se žale. Ako im je uvijek za sve kriva druga osoba, očigledno imaju problema s prihvaćanjem odgovornosti i daju do znanja da ih prijašnja iskustva nisu ništa naučila što znači da će se i s vama ponašati kao i s osobom prije vas.

8. Uporno vas kritiziraju, odbacuju vaše mišljenje, umanjuju vam vrijednost ili vam uskraćuju zasluge

Ništa što radite nije dovoljno dobro, ne vrijedi ili nije vrijedno pažnje, bez obzira radi li se o večeri koju ste pripremili ili poslovnom uspjehu. Odgovor koji dobivate uvijek je sarkastičan ili uz podsmjehivanje, na vaše zasluge se ne obraća pažnja ili vam se govori da ste naporni ili umišljeni što ih uopće spominjete.

To je način na koji druga osoba pokušava pobijediti osjećaj manje vrijednosti ili strah pred time da ćete shvatiti da nije dobra za vas i ostaviti ju. Uzdizanjem sebe i ponižavanjem vas pokušavaju podići vlastitu vrijednost.