9 načina kako postati pozitivnija osoba

Politika, posao, stres...sami birajte. Koja od ovih stvari vas čini najnervoznijima?

Zato nije naodmet prisjetit se nekoliko jednostavnih poteza kojima si možete popraviti dan ili čak promijeniti svoj pogled na svijet.

1. Vodite dnevnik u koji ćete pisati samo lijepa iskustva

Zapišite u njega tri najpozitivnije misli toga dana i jednu negativnu. Činite to nekoliko mjeseci. Na kraju svakog tjedna pročitajte svoj popis. To će vas naučiti da pažnju pridajete isključivo lijepim događajima, a ono jedno loše iskustvo podsjetit će vas da ste ga na kraju ipak prevladali.

2. Dajte drugima komplimente

Nemojte očekivati zahvalu niti povratni kompliment. Naučite jednostavno sebi i drugima priznati, bez ljubomore i zavisti, da vam se nešto na njima ili njihovo sviđa.



3. Vježbajte

Reći ćemo samo ovo: u zdravome tijelu, zdrav duh.

4. Ne zamarajte se detaljima

U 99% slučajeva najbolje je uopće ne pridavati pažnju sitnicama za koje znate da su u krajnjoj liniji nevažne. U protivnom ćete se samo ljutiti, postati nervozni i pokvariti si dan.

5. Poklonite si nešto svaki dan

Ne govorimo samo o fizičkim poklonima ili onima na koje morate potrošiti novac. Mirna kupka ili zapaljena svijeća uz večeru mogu vam popraviti dan na način na koji se niste nadali.

6. Budite prisutni u trenutku

Osjetite život. Uzmite si vremena i osjećajte teksturu predmeta koje dodirujete, slike koje vidite, mirise koje osjećate...

Promatrajte i razmišljajte o tome kako sve te stvari utječu ili bi tek mogle utjecati na vaš život. Divite se onome što ste otkrili.

7. Ponašajte se prema sebi s ljubavlju

To je možda najteži od svih zadataka - voljeti sebe unatoč svojim pogreškama i lošim izborima. Ali to je upravo ono što će vam omogućiti da budete sretni. Prihvatite da svi činimo greške, da nas one ne određuju i da uvijek možemo krenuti ispočetka.

8. Naučite reći „U redu je"

Dogodilo se nešto što vam se ne sviđa? Naučite reći „U redu je". Riješit ćete to isto kao što ste riješili i desetke problema prije toga. Na nešto od toga niste mogli utjecati, na nešto jeste, ali u redu je. Sve će se riješiti.

9. Riješite se društvenih mreža

Ne pratite što ljudi rade i ne objavljujte svaki svoj pokret. Dobro je koristiti društvene mreže za kontakt s poznanicima, ali zaista vam nije potrebno nebitne i nepoznate ljude obavještavati o tome što vam se događa u životu. Niti pa pratiti što se događa u njihovima.