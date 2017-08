9 pitanja za prvi spoj

Želimo svašta saznati, a bojimo se da prvi spoj umjesto u zabavno iskustvo ne pretvorimo u poslovni intervju. Zato je korisno imati nekoliko spremnih pitanja koja otvaraju mogućnost daljenjem razgovoru, a u isto vrijeme otkrivaju nekoliko korisnih i nužnih informacija o potencijalnom partneru.

1. Što radiš za zabavu?

Ovo je jedno od uobičajenih pitanja, no važno je saznati kako on provodi slobodno vrijeme. Ako tvoja idealna večer uključuje knjigu pod najdražom dekicom, a on odlazi na cugu i ne vraća se prije nego što pijetlovi zapjevaju (ili su uloge obrnute), dobro je to znati odmah na početku. Naravno da ne trebate dijeliti baš sve interese, ali poanta je naći kompatibilnog partnera. Ako, pak, on ne zna što bi odgovorio na takvo pitanje, onda je odmah jasno s kakvim entuzijastičnim momkom sjedite za stolom.

2. Zašto voliš (X)?

Jedno je pitati frajera što voli, no nešto sasvim drugo je saznati zašto voli svoj posao, svoj hobi, ili nešto treće. To pitanje otkriva što ga uistinu pokreće, veseli i motivira. Ganja li neku vještinu ili je više sportski tip? Je li koncentriran na karijeru i ima visoke poslovne aspiracije? Takvo pitanje omogućava da shvatimo osobu na dubljem nivou, a pomaže nam da saznanja uspredimo s vlastitim razmišljanjima i vrijednostima koje držimo važnima.

3. Kada si posljednji puta bio u vezi?

Ovo možda djeluje kao preosobno pitanje za prvi spoj, ali odgovor je važan. Ako nikada nije bio u vezi, a ima više od 30 godina, to bi mogao biti znak da ima probleme s emocionalnom intimnošću. Ako je tek izašao iz prošle veze, možda još nije ni prebolio bivšu. Ne treba suditi ljudima na temelju prošlih iskustava, no ovo pitanje je korisno kako bismo saznali u kakvom je muškarac emocionalnom stanju u trenutku kada se počne viđati s vama. Uz ovo pitanje, možda je dobro postaviti i ono: "Kako je završila tvoja posljednja veza?", no njega postavite samo ako vidite da se stvari odvijaju na opušteni ili zabavan način. On inače možda još nije spreman razgovarati o tome.4. Kako bi te opisali tvoji najbliži?

Lako ga je pitati kako bi opisao sam sebe, ali dobit ćete puno iskreniju sliku ako vam kaže kako ga drugi vide. To ga prisiljava da se dublje zamisli, a vjerojatno ćete ćuti nekoliko različitih odgovora, od kojih će svi biti vrlo zanimljivi. Mama i prijatelj zasigurno ga ne vide na potpuno isti način, zar ne?

5. Gdje se vidiš za 5 godina?

Isto kao i o njegovoj prošlosti, zanima vas i što planira sa svojom budućnošću. Je li pronašao karijeru u kojoj se dugoročno vidi? Zanima li ga posao kojim se bavi ili ga je iz nekog razloga prisiljen raditi? Je li spomenuo riječ brak ili obitelj?

Odgovor koji će dati ne mora biti razrađeni petogodišnji plan, ali može ukazati na to imate li zajedničkih točaka u onome što želite od života.

6. Što ti je najvažnije u životu?

Važne planove planiramo dugo i detaljno, na njih trošimo vrijeme i u njih ulažemo emocije.

Ono do čega mu je stalo je ono o čemu najviše razmišlja. Je li to zablistati na poslu? Je li to sigurnost da će se moći brinuti o bolesnim roditeljima?

Osobu ne poznajemo tako dugo dok ne saznamo što želi od života, a kad saznamo što ona želi, možemo to usporediti s onime što mi želimo.

7. Što tražiš u partneru?

Ovo je jedno od onih direktnih, no pametnih pitanja. Muškarci na to pitanje mogli bi dati vrlo izravne odgovore, što znači da ga postavljate spremni na neosuđivanje i kritike. No taj odgovor daje vam mogućnost da osobine koje nabroji odmah usporedite sa svojima i saznate biste li se uklopili u njegove zahtjeve.

8. Jesi li blizak s obitelji?

Još jedno osobno pitanje, no barem ćete saznati kako se nosi s onima koji ga najbolje poznaju. Ako vidite da mu to pitanje predstavlja problem, uvijek možete promijeniti temu. No ako se otvori, to je odlična prilika da saznate u kakvoj je obitelji odrastao- i kakvu možda sam želi stvoriti.

9. Koja je zadnja dobra knjiga koju si pročitao?

Ako tražite pametnog muškarca, ovo je možda najvažnije od svih pitanja. Nije uopće bitno o kojoj se knjizi radi, tako dugo dok odgovor nije da on 'ne čita'.

Izvor