9 stvari za kojima najviše žalimo u životu

Dani, tjedni, godine... prolaze u utrci za novcem i materijalnim, pa nije ni čudo da zaboravljamo na stvari koje su nam stvarno važne u životu. Problem je u tome što, naravno, shvatimo što se događa kad je već kasno, i onda žalimo za propuštenim.

Kako se to ne bi dogodilo i vama, BrightSide je napravio zgodnu listu 9 stvari za kojima ljudi najčešće žale, pa ne bi bilo loše provjeriti nemate li i vi takve probleme...

Destruktivna veza - mnogi ljudi zaglave u destruktivnoj ljubavnoj vezi jer se boje ostati sami. No, desetak godina kasnije postaje jasno da je bolje biti sam nego živjeti s osobom koja donosi više razočaranja, boli i uvreda nego ljubavi.

Loš posao - često ostajemo na radnom mjestu koje ne volimo jer smo neodlučni i nije nam lako napustiti zonu komfora. No, ako ne riskiramo i ne promijenimo nešti u svom životu jednostavno ćemo nestati u poslu koji nas ne ispunjava zadovoljstvom.

Nedovoljno vremena za druženje s voljenim osobama - između poslovnih i privatnih obveza mnogi od nas obraćaju vrlo malo pažnje na svoje najbliže. Nažalost, to shvatimo tek kada nas pogodi tragedija, odnosno smrt drage osobe.

Nezdrav život - uništavamo svoje zdravlje kada se dovodimo u napast i prepuštamo lošim navikama. Čak i ako je s našim zdravljam sada sve u redu nakon nekog ćemo vremena zasigurno osjetiti posljedice nezdravih odluka.

Previše posla - ljudi često previše vremena provode na poslu jer nemaju drugih vrijednih stvari u svom životu. Posao je važan, ali nikako ne smijemo zaboraviti opustiti se i zabaviti.

Previše sanjarenja - ako ne napravimo pokoji korak naprijed kako bi ispunili svoje snove sve će ostati samo fantazija. Ne čekajte savršen trenutak u svom životu jer ga nećete dočekati.

Tromost - malo je ljudi koji ne maštaju o putovanjima. No, mnogi od nas neće putovati jer time izlaze iz zone komfora. No, i zbog toga ćemo kad tad požaliti.

Trošenje vremena - gledanje loših TV serija, brbljanje na društvenim mrežama i igranje igrica samo su neke od stvari na koje trošimo previše vremena. To bi vrijeme bilo pametnije iskoristiti za korisne stvari koje će nam poboljšati kvalitetu života.

Učenje - kada dobijemo diplomu pomislimo da je to sad to. No, stalno usavršavanje i obrazovanje donosi nove poslovne prilike, profesionalni rast i podiže naše samopouzdanje.