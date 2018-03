A kako vi perete ruke nakon toaleta?

Pranje ruku stvar je koju trebamo naučiti pravilno raditi već u najmlađoj dobi, no izgleda da nam to s godinama ispari, barem ako je suditi prema rezultatima istraživanja... što nije pametno, pogotovo kad to traljavo radite na poslu.

Prema istraživanju privatnog sveučilišta SRH u jugozapadnom gradu Heidelbergu 11 posto promatranih muškaraca nije uopće opralo ruke nakon odlaska na wc kao ni tri posto žena. Vodu i sapun koristilo je 82 posto žena ali tek 51 posto muškaraca.

"Za potrebe istraživanja 10 studenata psihologije promatralo je ruke oko tisuću posjetitelja javnih zahoda tijekom jednog mjeseca", kazao je u utorak voditelj istraživanja Frank Musolesi.

"Studenti su stajali neprimjetno u prostorima za pranje ruku u javnim wc-ima u restoranima brze hrane, uslužnim prostorima na autoputovima, željezničkim stanicama te u wc-u sveučilišne kantine", kazao je Musolesi.

Savezni ured preporučuje da pranje ruku sapunom i vodom traje najmanje 20 sekundi nakon upotrebe zahoda i da se pritom ne zaboravi temeljito oprati i prostor između prstiju.

Ranije istraživanje saveznog ureda za zdravstveno prosvjećivanje provedeno 2013. utvrdilo je da je 95 posto muškaraca odgovorilo kako "gotovo uvijek" opere ruke nakon upotrebe WC-a a takav odgovor dalo je i 98 posto žena.

Prema istraživanju sveučilišta u Heidelbergu samo je osam posto promatranih žena i muškaraca na taj način opralo ruke nakon korištenja toaleta.

Sedam posto ruke nije opralo, 27 posto samo je vodom namočilo ruke a 58 posto koristilo je sapun i vodu ali ruke nije opralo dovoljno temeljito.