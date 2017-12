Advent u Zagrebu - posebna regulacija prometa

Za vrijeme trajanja Adventa u Zagrebu, od 1. prosinca do 7. siječnja 2018., na području grada Zagreba, odnosno u 1. zoni, vikendima će javni gradski prijevoz biti besplatan i to od petkak u 12,00 do nedjelje u 24,00 sata.

Građani mogu koristitit gradska parkirališta po povoljnijim cijenama, od 5 do 10 kuna dnevno, na okretištu Borongaj, na Kajzerici između zgrade INA i Hipodroma kao i parkinge na Paromlinu i na Trgu Francuske republike.

Zagreb po treći put brani titulu najboljeg Adventa u Europi, a ove se godine nudi bogatiji i raznolikiji adventski program.

Tradicionalno paljenje prve adventske svijeće na Trgu bana Josipa Jelačića održat će se u subotu, 2. prosinca u 17,00 sati.

Što se tiče parkinga, Zagrebparking izradio je priručnik s lokacijama na kojima tijekom Adventa možete ostaviti automobil.