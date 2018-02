Agrokor: maratonsko ispitivanje bez pravih odgovora

Upravo je nevjerojatno da je gotovo pet sati trajalo ispitivanje Martine Dalić i Ante Ramljaka pred saborskim odborom za gospodarstvo, a da na koncu nismo doznali odgovore na neka ključna pitanja, posebno ona koja se tiču samog procesa sklapanja nagodbe, pregovora, konkretnih planova za restrukturiranje ključne boljke koncerna - Konzuma i svega onoga što će odrediti sudbinu te hrvatske megakompanije. Nevjerojatno je sve dok se ne sjetimo gdje je ispitivanje održano - u Saboru, a pripremu saborskih zastupnika najbolje ocrtava rečenica jednog od njih, potpuno je nevažno kojeg: „Dok sam se malo pripremao za ovu sjednicu..." Guglanje riječi „Agrokor" ujutro prije sjednice jednostavno nije dovoljno za ovako kompleksnu temu kojoj ni stručnjaci niti novinari koji je prate već mjesecima ne uspijevaju uvijek pohvatati sve konce. Ne čudi stoga zajedljiva ocjena RTL-ovog Zorana Šprajca u emisiji u četvrtak navečer, kako je cijela stvar izgledala kao da nekoliko bravara ispituju inženjere NASA-e.

No, komentator Telegrama i bivši poduzetnik i ministar Goranko Fižulić u razgovoru za Deutsche Welle ističe da je za slab rezultat ispitivanja kriv i format u kojem nije bilo predviđeno da zastupnici mogu određeno vrijeme ispitivati one koje saslušavaju. „U američkom Senatu je nezamislivo da netko tko dođe odgovarati na pitanja bude arogantan i bahat", ističe Fižulić i dodaje da su u takvom formatu zastupnici odlučili postavljati pitanja za koja su zaključili da će njihova imaginarna izborna baza razumjeti.

Jučerašnje je svjedočenje, manjkavo kakvo je bilo, u svakom slučaju bilo dobra vježba demokracije, u kojoj dužnosnici moraju sjediti satima i odgovarati na pitanja. I mada nismo čuli neke odgovore kojima smo se nadali, neka su pitanja ipak bila dobro postavljena te smo ponešto i doznali. Vladin povjerenik Ante Ramljak skrušeno je priznao da je u kaosu u koji je na nagovor Vlade uskočio napravio „milijun pogrešaka", te da je u pomoć pozvao ljude kojima vjeruje - svoje kolege. Što bi se moglo i razumjeti, no Ramljak pritom nije najuvjerljivije odbacio svaku sumnju u to da im je omogućio da kasnije baš oni budu odabrani za podizvođače AlixPartnera, nakon što je tu tvrtku Ramljak odabrao za savjetnika za restrukturiranje Agrokora. A i zaboravio je jesu li mu u tom trenutku te kolege bile bivše ili je ipak još uvijek bio zaposlen u toj tvrtki. Ako mu to u tom trenutku i nije bilo važno, sada, kada se sve propituje, mora dati odgovor na to pitanje, a ostaje na novinarima da na tom odgovoru insistiraju.

Hoće li ministrica podnijeti ostavku?

Što još? Autorstvo Lex Agrokora je preuzela ministrica Dalić, koja ga je, kaže, pisala uz pomoć stručnih službi te uz konzultiranje stručnjaka, no svakome je jasno da je utjecaj ljudi izvan ministarstava i Vlade, poput odvjetničkog ureda Šavorić i partneri, te samog Ante Ramljaka postojao. Martina Dalić svojim je preuzimanjem autorstva preuzela političku odgovornost, slažu se komentatori, a kolumnist 24 sata i Expressa Boris Rašeta ne dvoji da bi ministrica morala podnijeti ostavku, no da se čini da to, „logici, zdravom razumu i boljim običajima usprkos, neće učiniti".

„Martina Dalić je danas priznala da je ona ključni autor zakona koji je, ne slučajno, ostavio sistemske rupe za izvlačenje novca iz trupla tvrtke, preko roll-up kredita. Dakle, nisu oni ništa propustili, oni su vrlo pažljivo radili na tome da propusta ne bude. Mogli su, da su htjeli zakonitost, jednostavno prepisati talijanski zakon u njegovim bitnim odredbama. Odvjetnički ured Šavorić dao joj je talijanski zakon, iz kojega su izbacili sve odredbe koje sprečavaju manipulaciju - odredbu o naknadi privremenom upravitelju prema uspjehu posla, iz dobiti, odredbe o sprečavanju sukoba interesa i tako dalje, a onda su tako pročišćen tekst gurnuli u Sabor."

I Rašeta i Fižulić ističu da dosadašnji rezultati Izvanredne uprave pokazuju da ona jednostavno - nije uspjela. Iako se na površini čini da je sve u redu, dobavljači su plaćeni, Agrokor i dalje proizvodi i novac se vrti, nedostaje restrukturiranje maloprodaje, bez kojega je tom, najvažnijem dijelu koncerna, ističe Fižulić, vrijednost nula. „Maloprodaja se nije makla nikamo, ostala je onakva kakvu je ostavio Todorić, a ona je vremenski pregažena. Jamnicu i Ledo može prodati i moja mama, ali što je napravljeno za Konzum?", pita Fižulić.

„Ramljak dobio priliku da se osigura za cijeli život"

Gledatelji jučerašnjeg maratonskog ispitivanja nisu se mogli oteti dojmu da odgovori Martine Dalić i Ante Ramljaka o tome kako je važno da se ne remeti proces koji mora dovesti do nagodbe i kako je važna stabilnost, nisu upućeni saborskim zastupnicima pred kojima su sjedili, a koji ne odlučuju ni o čemu, već jednom gledatelju koji je sjedio s druge strane Markova trga, a još nije dao svoj pravorijek o njihovoj sudbini.„Nakon 10 mjeseci Uprave, mi nemamo stalno Vjerovničko vijeće, nemamo skupine vjerovnika, ali ni iznos tražbina po kojima se glasa. A to su tri osnovne stvari na koje će se uvijek vraćati u sudskim procesima koji će se u budućnosti voditi", kaže Fižulić.

„Pred Plenkovićem su samo loša rješenja. Smijeni li Dalić i Ramljaka, preuzima na sebe odgovornost za ostatak procesa", kaže Fižulić koji ističe da bi on to napravio, ali tako da bi „resetirao" cijeli proces, nadopunio Lex Agrokor i stečajni zakon, smijenio cijelu ekipu koja nije obavila posao i raspisao novi natječaj na kojem bi doveo novu ekipu koja bi imala godinu dana da restrukturira bolnu točku Agrokora, maloprodaju.

„Mislim da Plenković nikad ne ide u rizik. On će čekati da vidi kako vjetar puše pa donijeti odluku. No više nema dobrih rješenja. Sva su mu rješenja - gora. U srpnju je moguće da Agrokor pogodi kataklizma. Vlada je sudbinu vezala za restrukturiranje tvrtke, ali ima tu sreću da u zemlji nema opozicije", kaže Boris Rašeta. „Što se tiče Ramljaka, on je u bivšoj tvrtki radio za plaću kakvu primaju blagajnice u Konzumu. Sad je dobio priliku, zakonitu, da se osigura za cijeli život. I sebe i neke svoje suradnike. Tko bi na njegovom mjestu propustio priliku?", zaključuje Rašeta.