Alexander Nut i Mr Thing u The Garden Brewery 24. ožujka

Alexander Nut, jedan od najutjecajnijih DJ-eva u UK-u, i Mr Thing, sjajan hip-hop DJ i turntablist dolaze u zagrebačku The Garden Brewery u petak 24. ožujka. Za pultom će im se priključiti Phat Phillie, a njihov nastup je ujedno i promocija Soundwave festivala koji se održava ovog ljeta u The Garden Resortu u Tisnom.

Alexander Nut Soundcloud

Alexander Nut u svojim setovima povezuje cijeli glazbeni spektar, od futurizma sve do tropskih mikseva. Vještine je brusio u legendarnom londonskom klubu Plastic People, a njegova glazbena vizija ga je odvela na put do najboljih svjetskih plesnih podija. Vrsni kolekcionar ploča i radijski urednik u svojoj zbirci ima sve od house, soul, hip-hop, jazz, afrobeat, dub, techno i funk stvari. Alexander je, uz kolegu Floating Points, čovjek iza sjajne Eglo Records etikete za koju su izdala imena kao što su Fatima, Henry Wu, Steve Spacek ili Anderson Paak.

Mr Thing Boiler Room

Svjetski poznati DJ i turntablist Mr Thing ime je koje se veže uz hip-hop, nezaboravne nastupe i sjajne vještine. Prvi put se dohvatio gramofona 1987. i od tada neprestano usavršava svoje vještine zbog koji je na popisu najboljih DJ-eva. Mr Thing savršeno razumije glazbu, a na turnejama po svijetu uvijek kreira sjajne setove s nekima od najrjeđih i najomiljenijih ploča. Pobjednik DJ natjecanja, solo i kao člak kolektiva Scratch Perverts, ujedno je i zaslužan za neke od najsavršenijih mixtapeova kao što je "Kings of hip-hop" na kojem je surađivao s DJ Premierom.

Large Professor & Diamond D @ Tha Git Down

Svima njima se priključuje DJ Phat Phillie koji stoji iza najstarije hrvatske radijske rap emisije Blackout, glazbene institucije koja je utjecala na poimanje hip-hopa i rapa na našim prostorima, kao i Tha Git Down programa koji je u The Garden Brewery doveo velikane kao što su Diamond D i Large Professor, te DJ Nu-Mark.

Soundwave lineup

Nastup Mr Thinga i Alexandera Nuta je službena promocija hvaljenog Soundwave festivala, jednog od najintimnijih europskih festivala koji se održava u The Gardenu u Tisnom od 27. do 31. srpnja 2017. U svom devetom izdanju dovodi imena kao što su The Pharcyde, Roy Ayers, Gogo Penguin, GIlles Peterson, Roni Size, a bit će ovo i prilika čuti dvojac koji će nas uvesti u ljeto.

Ulaznice

Ulaznice su u pretprodaji 40 kuna, a na ulazu će cijena biti 60 kuna. Dostupne su u sustavu Entrio.hr.

Svi regionalni kupci ulaznice za ovaj događaj, dobivaju kod za 20% popusta na kupnju festivalske ulaznice za Soundwave kojeg mogu iskoristiti do 30. travnja.