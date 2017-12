Alice In Chains novo veliko ime INmusica #13

Velikani grungea, neuništivi Alice In Chains, na krilima novog albuma dolaze na Main Stage INmusic festivala #13!

Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 zbog velikog interesa u distribuciji ranije nego ikada - od danas dostupne u svim poslovnicama OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu u Zagrebu!

Alice In Chains su punokrvni pripadnici takozvane Velike četvorke iz Seattlea - Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden i Alice In Chains, na velika vrata su nas uveli u eru grungea i nepovratno promijenili tok suvremene glazbe. Alice In Chains su 1987. godine osnovali gitarist i vokal Jerry Cantrell, bubnjar Sean Kinney, basist Mike Starr i Layne Staley kao glavni vokal.

Nakon niza godina u raznim bendovima i žanrovskim eksperimentiranjima, 1990. na prvom studijskom albumu Facelift svijetu je konačno predstavljen jedinstveni zvuk Alice In Chains - Seattle grunge s izraženim elementima heavy metala i posve jedinstvenim Staleyevim vokalom.

Nakon početnog teškog proboja, Facelift će postati prvi grunge album sa zlatnom nakladom, a kasnije i dvostrukom platinastom nakladom, i album kojim su Alice In Chains značajno proširili doseg grungea, uključivši i metal i hardrock publiku među svoje vjerne slušatelje. Uslijedila su dva studijska albuma; Dirt (1992.), Alice In Chains (1995.) te dva iznimno uspješna EP-a Sap (1992.) i Jar of Flies (1994.) uz konačan rezultat od preko 20 milijuna prodanih albuma, devet Grammy nominacija, rasprodanih turneja i milijuna vjernih obožavatelja.

Nažalost, karijeru Alice In Chains obilježile su i mračne epizode - Staleyeva višegodišnja borba s ovisnošću rezultirala je šestogodišnjim „umirovljenjem" benda i tragičnom Staleyevom smrću 2002. godine. Tek 2006. Cantrell, Kinney i Inez ponovno se okupljaju u želji da nastave s radom i na mjesto pokojnog Staleya dolazi William DuVall koji ulogu glavnog vokala dijeli s Cantrellom. Povratnički album Black Gives Way To Blue (2009.), svojevrsna je posveta neprežaljenom Layneu Staleyu, dok već sa The Devil Put Dinosaurus Here (2013.) postalo je jasno da Alice In Chains i u novom poglavlju svog postojanja suvereno zauzimaju mjesto jednog od najvećih i najutjecajnijih američkih rock sastava današnjice.

Alice In Chains se na INmusic festivalu #13 pridružuju velikim Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, David Byrnu, Skunk Anansie,The Killsima, Frank Carter & The Rattlesnakes i mnogim drugima. INmusic festival #13 održati će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2018. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. Zbog iznimno velikog interesa, upita i molbi, požurila je i distribucija fizičkih ulaznica za INmusic #13 - od 20. prosinca 2017. godine fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 399 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb). Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 399 kuna (+troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).