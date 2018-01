Alkohol može biti opasan, stvarno opasan

Alkohol je opasan - možete postati alkoholičar, upropastiti jetru i mozak i još dosta toga, no ljudi svejedno i dalje piju, često i previše. No, možda će se nekima nakon ovih podataka upaliti lampica i shvatit će da je čaša vina ili piva ipak dovoljna...

Naime, konzumacija alkohola proizvodi u tijelu opasnu kemikaliju koja može oštetiti DNK i razoriti stanice zadužene za proizvodnju krvi te dovesti do pojave čak sedam vrsta raka - usta, grla, jednjaka, grkljana, grudi, jetra i debelog crijeva.

Do ovog otkrića došli su znanstvenici u Laboratoriju molekularne biologije u Cambridgeu. Oni su davali miševima razblaženialkohol etanol te analizom kromosoma i DNK detektirali genetska oštećenja izazvana acetaldehidom, kemikalijom koja nastaje u tijelu kada probavlja alkohol.

"Acetaldehid može razoriti DNK unutar matičnih stanica krvi što dovodi do poremećaja kromosoma i trajne izmjene strukture DNK unutar tih stanica", priopćio je britanski Centar za istraživanje bolesti raka, u članku objavljenom o ovom istraživanju u časopisu Nature.

"Dok se neka oštećenja događaju iz zasad nepoznatih razloga, sigurni smo nakon ovog istraživanja da alkohol može povećati rizik od nastanka istih", kaže voditelj istraživanja, kemičar Ketan patel.

No, postoji i pozitivna stvar u svemu. Naime, naše tijelo može se obraniti, odnosno izazvati priordnu reakciju organizma za obnovu. Ali to nije slučaj uvijek, odnosno ne možemo znati kako će tijelo reagirati. Ako DNK nije popravljena, dolazi do razvoja raka.