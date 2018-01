Alter jazz orkestar Mimika stiže u Savsku 160 - 1.2.2018. Vintage Industrial

U četvrtak, 1. veljače u Vintage Industrial stiže Mimika - alter jazz orkestar koji će vas oduševiti skladbama Maka Murtića i to autentičnim ispreplitanjem tradicionalnog i suvremenog jazza, progresivnog rocka, folklora, suvremene klasike i live elektronike.

Mimika Orkestar je alternativni progresivni orkestar s jazz, etno i elektro utjecajima kojeg vodi saksofonist i skladatelj Mak Murtić.

Sastavljen od vokala, limenih i drvenih puhača, velike ritam sekcije i live elektronike, ovaj 20-eročlani orkestar izvodi Murtićevu trans-idiomatsku glazbu, koja slušatelje odvodi na pustolovinu, u kojoj se jazz stapa s drugim glazbenim vrstama i umjetničkim formama, pripovijedajući antropološke, kulturološke i mitološke priče prošlosti i budućnosti.



DISKOGRAFIJA:

"From Scratch to Structure" (World Local Records, London, UK, 2012.)

"A Place Glowing a Brilliant Red" (World Local Records, London, UK, 2015.)

Mak Murtić & Jazz Orkestar Hrvatske Radio Televizije feat. Maja Rivić & Anabela Barić - "Antarctica and Other Destinations" (World Local Records, London, UK, 2015.)

"Divinities of the Earth and the Waters" (uskoro)