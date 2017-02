Ameri pod žestokim stresom nakon izbora

Američki predsjednički izbori definitivno su stresniji čak i od famoznog 9/11, barem što se tiče običnih ljudi, jer je istraživanje psihologa pokazalo da čak dvije trećine Amerikanaca zabrinjava pogled u budućnost nacije.

Izvješće "Stres u Americi: suočavanje s promjenom", koje je objavilo Američko psihološko udruženje, otkriva stalan rast razine stresa kod američkih građana.

Prosječna razina stresa, prema istraživanju, između kolovoza 2016. i siječnja 2017. povećala se s 4,8 na 5,1, otkrili su znanstvenici provodeći veliko istraživanje.

Izvor stresa za čak 68 posto Amerikanaca su nesigurnosti oko budućnosti njihove države. 57 posto ih je pod stresom zbog trenutne političke klime, a njih 49 posto uznemiruju rezultati i posljedice predsjedničkih izbora.

"Stres nastao zbog političkih problema je duboko zabrinjavajući jer je Amerikancima teško pobjeći od njega. Okruženi smo polemikama, vijestima i društvenim mrežama koje nas stalno podsjećaju na probleme, i to one koji uzrokuju najviše stresa", kazala je Katherine C. Nordal iz Američkog psihološkog udruženja.

Uspoređujući razinu stresa kod pristaše dviju američkih političkih stranaka, jasno je i očekivano da su predsjednički izbori negativnije utjecali na poraženu stranu. Čak 72 posto 'demokrata' izjavljuje kako izbor Donalda Trumpa i njegovi prvi potezi negativno utječu na njihovo raspoloženje. Dok je tek četvrtina 'demokrata' zabrinuta zbog toga. S obzirom na to neki su već počeli prozivati 'rođenje' postizbornog stresnog poremećaja.

"Negativni efekti stresa mogu utjecati na svakodnevni život i cjelokupno zdravlje ako su prisutni tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Promjena vlasti za mnoge je uzrok nesigurnosti i stresa, a takav stres može imati posljedice za zdravlje", pojašnjava Nordal, dajući i savjet. "Informirajte se o situaciji oko vas, ali uzmite i predah, planirajte aktivnosti koje će vam dati odmor od tog stresa. I ne zaboravite voditi brigu o sebi i posvetiti se i drugim područjima."

Prvi je to dio rezultata istraživanja o stresu. Drugi dio, koji se tiče utjecaja tehnologije na stres, Američko psihološko udruženje objavit će u četvrtak.