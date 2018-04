Amy Winehouse Tribute opet puni Vintage Industrial ove subote

U subotu 28. travnja ne propustite povratak odličnog tribute benda velikoj jazz/soul pjevačici Amy Winehouse - Amy's House - Tribute band to Amy Winehouse, nastao u Beogradu krajem 2015. godine. Ideja je slušateljima, pratiteljima i obožavateljima dočarati magiju jedne od najnajgrađivanijih i najpriznatijih pjevačica te autora novog doba - Amy Winehouse.

Okupljeni oko iste ideje, zvuka koji je u svom kratkom stvaralačkom životu Amy Winehouse urezala u svjetsku glazbenu jazz/soul scenu, u želji da ga i dalje donose onima koji su ga prepoznali i usvojili, Amy's House je kreirao totalni zvučno - vizualni spektakl, nema sumnje jedinstven i neponovljiv. Jesu li uspijeli u tome dođite i prosudite 28.4. u VIB-u te uživajte u izvedbi odličnog peteročlanog benda.



BIOGRAFIJA

Amy Jade Winehouse (14. rujna 1983. - 23. srpnja 2011.) bila je britanska pjevačica i tekstopisac poznata po snažnom vokalu i eklektičnom miksu glazbenih žanrova koji su uključivali R&B, soul i jazz.

Njezin debitantski album, Frank, od strane kritike u Velikoj Britaniji bio je vrlo uspješan te nominiran za Mercury Prize. Sljedeći album, Back to Black, nominiran je u čak šest kategorija prestižne nagrade Grammy, a osvojio je njih 5 čime je izjednačen rekord najviše osvojenih Grammyja neke pjevačice u jednoj noći.

S tim uspjehom Winehouse je postala prva britanska pjevačica koja je osvojila pet Grammyja, uključujući čak tri od četiri "najvažnija": najbolja nova pjevačica, najbolja snimka godine i najbolja pjesma godine. 14. veljače 2007. osvojila je BRIT nagradu za najbolju britansku pjevačicu, a također je bila nominirana i u kategoriji najboljeg britanskog albuma. Tri je puta osvojila nagradu Ivor Novello: prvu 2004. godine za pjesmu Stronger Than Me, drugu 2007. godine za pjesmu Rehab, a treću 2008. godine za pjesmu Love is a Losing Game.

Amy Winehouse umrla je od trovanja alkoholom 23. srpnja 2011. godine. Njezin album Back to Black u Britaniji je postao najprodavaniji album ovog milenija.



DISKOGRAFIJA

Frank (2003.)

Back to Black (2006.)