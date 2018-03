Angela Merkel dobila četvrti mandat

"Pred nama je puno posla", izjavila je novinarima Angela Merkel u ponedjeljak (12.3.) kada je zajedno sa svojim koalicijskim partnerima, novim ministrom unutarnjih poslova Horstom Seehoferom i novim ministrom financija Olafom Scholzom, potpisala koalicijski ugovor.

Obnova će biti važna tema za novu vladu Angele Merkel, jer prema mišljenju mnogih njemačkih političkih stručnjaka u njemačkom glavnom gradu, kancelarka posrćući nego glatko klizeći ulazi u novi mandat.

Smirena nedodirljivost koja je do sada Angelu činila tako uspješnom u posljednjih nekoliko mjeseci nestaje. Njezina stranka Kršćansko-demokratska unija (CDU) je prošlog rujna zabilježila najlošiji izborni rezultat u svojoj povijesti. Iako je 33 posto bilo puno više nego što je osvojila ijedna druga stranka, to je izgledalo kao poraz, jer je CDU inače osvajao preko 40 posto glasova. Nakon toga su propali i pregovori za tzv. "Jamajka-koaliciju" s liberalima (FDP) i zelenima.

Dakle, što je novo?

Vladajuća koalicija s tri partnera bila bi prva takva koalicija na saveznoj razini i izgledala je kao svježi plan za biračko tjelo koje je bilo zasićeno vladavinom dviju velikih centrističkih stranki posljednjih 12 godina.

Na kraju je, međutim, FDP napustio pregovore i izjavio da bi ušao u koaliciju s CDU-om samo bez Merkel na čelu.

Merkel se u ponedjeljak obratila novinarima ukazujući na promjene koje je već napravila i projekte koje planira pokrenuti: restrukturiranje vlade dodavanjem odjela za "domovinu" Ministarstvu unutarnjih poslova te postavljanje digitalizacije, obrazovanja i zapošljavanja u fokus nove njemačke vlade.

Također je naglasila da će na sva vodeća mjesta u ministarstvima doći novi ljudi, osim njezine malenkosti i ministrice obrane Ursule von der Leyen. "To će promijeniti sve diskusije", izjavila je. Ova vlada može izgledati isto, ali je zapravo drugačija, dalo se zaključiti iz njezinog obraćanja.

Josef Janning, njemački politički analitičar u Europskom vijeću za vanjske poslove sumnja da Merkel osobno može učiniti puno da bi vratila birače koje je CDU izgubio. "Predstavila je nekoliko novih lica i ona će to morati učiniti", izjavio je on za DW. "A Merkel će im morati dozvoliti da se prikažu u punom sjaju i da donesu inovacije. I to ne egocentrično nego nego u timskom duhu. Ako to bude mogla, onda će pokazati da se događa nešto novo."

Kancelarkino najvažnije političko pitanje je Europa, kaže Janning: "Ona će morati dokazati da Europi kao ideji može dati novu energiju i snagu. I vjerujem da ona ozbiljno to misli i pokušati."

Janning takođe smatra da je razdoblje od posljednjih nekoliko mjeseci služilo kao korektiv za europsku percepiju Njemačke. "Prije izbora Njemačka je izgledala kao iznimka od svih pravila europske politike - bez velike antieuropske političke stranke, s dosadnim izbornim kampanjama", rekao je. "Ta slika je uništena. Sada smo se vratili tome da smo manje-više normalna država koju vodi manje-više normalna politička liderica."

Čudni ustupci

Naglasak na obnovi je proizišao iz dva neobična zadatka s kojim se Merkel morala suočiti nakon neuspjeha "Jamajka" koalicijskih pregovora. Prvi - morala je uvjeriti svoje stare partnere socijaldemokrate da joj se pridruže u još jednoj „velikoj" koaliciji, iako je stranački čelnik Martin Schulz tu opciju prethodno isključio. Drugi zadatak je bio prodati dogovoreni koalicijski ugovor koji je uključivao nekoliko velikih ustupaka socijaldemokratima kao i njezinim desno orijentiranim Bavarske saveznicima iz CSU-a, što je naišlo na opće nezadovoljstvo unutar njezine političke stranke CDU.

To je bila visoka cijena za njen četvrti mandat i ona se osjetila u CDU-u. Merkel je na primjer morala postaviti svog rivala, Jensa Spahna za ministra zdravstva, iako on ima drugačije stavove o tome što bi zapravo konzervativna CDU trebala raditi.

Merkel nije baš progresivna kada su u pitanju socijalna pitanja. Usprkos tome što se mnogo pričalo da je ona odvukla svoju partiju u lijevo, ona je ipak glasala protiv istospolnih brakova u Bundestagu prošlog ljeta, te je neslavno odbila sebe nazvati feministkinjom prošlog travnja na javnoj raspravi najmoćnijih žena svijeta - na Women20 konferenciji u Berlinu.

Mijenja li ona svoja stajališta?

To što je Merkel dugo na vlasti uglavnom se pripisivalo njenom opreznom i pasivnom vladajućem stilu - često se moglo primijetiti i to da ona izbjegava velike vizionarske govore, a umjesto toga traži konsenzus namećući svoj autoritet iza scene.

"Njen stil rukovođenja je uvijek uspoređivan sa starim, muškim političkim stilovima," izjavila je Johanna Mair, profesorica za organizaciju, strategiju i vodstvo na Hertie školi upravljanja. "Po logici: ako nemamo čelnike koji nisu nabijeni testosteronom i nemaju muški stil upravljanja, onda smo gotovi. No vrlo sam sigurna da ćemo njeno upravljanje evaluirati sasvim drugačije kroz nekoliko godina, nego što to radimo danas."

Ali opadanje popularnosti CDU-a i SPD-a sugerira da mirni centrizam i kompromis nisu više u modi među građanima. Međutim, Janning ne smatra da će to impresionirati kancelarku. "Ništa neće promijeniti Angelu Merkel", govori on. "To da je metoda u redu, sve dok je i krajnji rezultat u redu, je tako u očima većine građana ove zemlje, a i šire." Iako je njena pasivnost u koalicijskim pregovorima kritizirana, "ono što je na kraju vrijedilo je njen pristup politici, koji je u konačnici rezultirao koalicijom."

Iz tog razloga, Janning ne smatra da će Merkel razviti slobodniji stav koji je inače uobičajen kod američkih predsjednika koji osvoje drugi mandat. "Relativni uspjeh će biti ukoliko ona uspije održati koaliciju na okupu i ukoliko pripremi teren da netko drugi iz CDU-a osvoji dobre rezultate na sljedećim saveznim izborima", rekao je on. "Ako može to postići, to će onda biti izuzetan uspjeh."