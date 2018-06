Animafest u Kinoteci

Od utorka, 5. lipnja do subote, 9. lipnja kino Kinoteka ugostit će aktualno izdanje Animafesta. Svakodnevno u jutarnjim satima publika će moći uživati u odabranim naslovima iz Natjecanja filmova za djecu, dok su popodnevni i večernji termini rezervirani za Obiteljski program, Veliko natjecanje dugometražnog filma te naslove obuhvaćene glavnom temom Animafesta - žanrom horora.

U Veliko natjecanje Animafesta uvršteno je osam dugometražnih ostvarenja, od kojih će u Kinoteci biti prikazano njih sedam, dok će hrvatska premijera najnovijeg ostvarenja Wesa Andersona Otok pasa u subotu 9. lipnja obilježiti otvaranje sezone Ljetne pozornice Tuškanac

U utorak, 5. lipnja ne propustite lutka-film Kakav veličanstveni kolač!, novo ostvarenje autora nagrađivanog kratkog filma Oh Willy... Emme de Swaef i Marca Jamesa Roelsa, zatim tajvansko-kineski Pseći život, četiri priče o četiri različita psa i životima njihovih vlasnika te stop-animacijski film Kapetan Morten i kraljica paukova, alegoriju o odrastanju kroz pripovijest o osmogodišnjem dječaku koji magijom biva smanjen na veličinu kukca.

Talijanski animirani film Mačka Pepeljuga, moderna verzija poznate bajke u distopijskom, znanstvenofantastičnom ruhu, na rasporedu je u srijedu, 6. lipnja.

Ljubitelje animiranog filma Ernest i Celestine razveselit će novo ostvarenje Benjamina Rennera, Veliki zli lisac i druge priče, koje je na rasporedu u četvrtak, 7. lipnja. U četvrtak također ne propustite Slučaj muškarac-žena, francusku kriminalističko-biografsku mini-seriju o Eugeneu Falleniju, znamenitom transrodnom muškarcu optuženom za okrutno ubojstvo supruge te Pljusak, nostalgični korejski film o prijateljstvu i nevinoj ljubavi djevojčice i dječaka u ladanjskoj prirodi.

U petak, 8 lipnja, u sklopu Obiteljskog programa u Kinoteku stiže Frankenweenie: Moje najdraže čudovište (2012.) kreativnog genija Tima Burtona. Nakon što je neočekivano izgubio voljenog psa Sparkyja, mladi se Victor okreće moćima znanosti kako bi ga oživio - uz tek poneku sitnu preinaku.

Za ljubitelje žanra horora, kojemu je, u znak 200. obljetnice izdavanja romana Frankenstein ili moderni Prometej Mary Shelly, posvećen središnji tematski program Animafesta, rezerivirani su blokovi Horor 3 - KRV!!! u četvrtak te hrvatski kratki metar Horor 5: Hrvatski bestijarij koji se prikazuje u petak.

U subotu, 9. lipnja od 11 sati na rasporedu je predstava Profesor Baltazar - Put oko svijeta u režiji Marija Kovača i projekcije triju filmova iz serijala, a subotnji program također donosi Natjecanje filmova za djecu (dob 7-10) i čak četiri obiteljska bloka.

Više o programu Animafesta doznajte na službenim festivalskim stranicama.

Cijena ulaznice za projekcije u sklopu programa Veliko natjecanje, Baltik u fokusu: Latvija i Horor, kao i za predstavu Profesor Baltazar - Put oko svijeta iznosi 30 kuna. Cijena ulaznica za ostale projekcije iznosi 25 kuna, a ulaz na programe Najbolje od VAFI-ja, Nagrada Emile - europska nagrada za animaciju je slobodan. Ulaznice je moguće kupiti na blagajni kina Kinoteka (od utorka do petka od 9 do 22h te u subotu od 9:30 do 20h) ili online na https://animafest.kupiulaznicu.hr.