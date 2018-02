apap-Performing Europe 2020 dobio prestižno priznanje

Europski projekt Kulture promjene SC-a i 10 europskih kulturnih organizacija, apap-Performing Europe 2020, nedavno je dobio priznanje austrijskog deska Kreativna Europa koji ga je uključio u svoju publikaciju Start it Up! kao jedan od 4 primjera najbolje prakse višegodišnjih suradničkih projekata https://goo.gl/XpyZNe.

apap nam u veljači ponovno dovodi španjolsku umjetnicu Maríju Jerez koja nastavlja rad na projektu Maria ide u školu, čija će se prezentacija održati 15. veljače u Polukružnoj dvorani Teatra &TD u 18 sati. Ulaz je besplatan. Tijekom dva tjedna (27. 11. - 6. 12. 2017. te 12. - 15. 2. 2018.), djeca OŠ Mihaela Šiloboda iz Sv. Martina pod Okićem podučavala su Maríju Jerez hrvatski jezik. Za ovu izmjenu uloga bilo je važno da se moć ne raspodijeli simetrično nego da se uspostavi osjetljiva situacija za sve sudionike/ce, mjesto nesigurnosti gdje nitko ne može odmah i učinkovito doći do rješenja. Ovaj projekt obraća pozornost na trenutke kad nešto imenujemo prvi put, na razmišljanje koje stoji iza jezika, na političku moć procesa učenja, na nesporazume kao mjesto prilike, na vezu s nekim tko dolazi iz drugoga svijeta, te stvara prostor u kojem je nepoznato implementirano i poželjno kao mjesto mogućnosti. Više na https://goo.gl/4ipN7g

Nakon uspješne prezentacije na ovogodišnjem Ganz novom festivalu s predstavom Syden / Songs from a Valley of Love and Delight, Hedvig Biong, Niko Hafkenscheid & Pablo Castilla vraćaju se u &TD s radionicom namijenjenom svima zainteresiranima za stvarnost koja nas okružuje, a koja će se održati od 24. do 28. veljače u Velikoj dvorani Teatra &TD.

Cilj petodnevne radionice Alati za stvaranje dokumentarnih projekata je istražiti različite konceptualne i praktične pristupe pojmu dokumentarnog, a od polaznika se očekuje da sudjeluju sa svojom osobnom pozadinom i umjetničkim idejama, odnosno kao ravnopravni sudionici i ko-autori. Sudjelovanje je besplatno za sve redovne studente; ostali polaznici 200kn. Studenti Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu dobivaju 2 ECTS boda za sudjelovanje.

Prijave na edukultura.sc@gmail.com što prije, a najkasnije do 21. veljače u ponoć (s kratkim životopisom, kratkim motivacijskim pismom i kontaktima). Više informacija o radionici na https://goo.gl/DoWg17.

Oba programa financirana su sredstvima europskog projekta apap - Performing Europe 2020, sufinancirana sredstvima programa Europske unije Kreativna Europa. Radionica Alati za stvaranje dokumentarnih projekata realizira se u suradnji s Akademijom dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.