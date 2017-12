Apple priznao: namjerno ugrađujemo baterije koje s vremenom rade sve sporije

Tako je, Apple je priznao da su baterije u iPhoneima dizajnirane na način da se s vremenom brzina njihova rada smanjuje. No, svima koji su dosad vjerovalu u takvu vrstu teorije, poručuju da to nije napravljeno s namjerom da korisnici kupe noviji model mobilnog uređaja.

Iz Applea tvrde da je usporavanje rada iPhonea neka vrsta sigurnosne mjere. Da se rad mobitela s vremenom ne uspori, telefon bi se počeo iznenada gasiti i kvariti se prije nego što bi trebao.

Prošle je godine puštena je nadogradnja za iPhone 6, iPhone 6s i iPhone SE kojom bi se trebali popraviti problemi protiv iznenadnog pada sistema. Nakon toga spremne su postale i nadogranje za iPhone 7, a istim tempom Apple namjerava nastaviti i dalje - kako bi dokazali da im nije cilj prodati što više novih uređaja.

No problem nije Appleov procesor, već njegova baterija. iPhone koristi litij-ionske baterije koje se s vremenom počnu raspadati, no tvrtka stoji iza svojeg uvjerenja da, da se rad baterije ne uspori, ona bi počela oštećivati druge dijelove telefona.

Mnogi od korisnika usporeni rad telefona vide kao grešku u procesoru, zbog čega odluče mijenjati telefone, a zapravo bi samo trebali zamijeniti bateriju.Spomenute probleme Appleu su dugo opraštali, no najviše ih muči što se takve promjene događaju bez prethodne obavijesti, a ne pomaže ni to što je Apple tek nedavno to po prvi puta priznao.