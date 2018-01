Arctic Monkeys Tribute 24.3. u Vintage Industrialu

U subotu 24. ožujka stiže rock poslastica nove generacije, tribute nabrušenim i odličnim brit rockerima Arctic Monkeys. Pred 10 godina Arctic Monkeys su se bacili na posao oko trećeg albuma Humburg, koji je co-producirao Josh Homme (Queens Of The Stone Age), a iz Rima stižu mladići pod imenom Spastic Monkeys koji će napraviti presjek karijere i naravno posvetiti dio nastupa upravo i ovom album, koji je prema nekima možda i najbolji album ovog benda.

Arctic Monkeys su engleski garage rock/indie rock sastav iz High Greena, predgrađa Sheffielda. Osnovani su 2002. godine, a trenutačni članovi sastava su Alex Turner (vokal, gitara), Jamie Cook (gitara), Matt Helders (bubnjevi, prateći vokali) te Nick O'Malley (bas-gitara) na poziciji na kojoj je prije bio Andy Nicholson.

Arctic Monkeys su postigli veliki uspjeh sa svojim prvim singlom, I Bet You Look Good On The Dancefloor, koji je bio na prvom mjestu britanske top liste (UK Singles Chart). Njihov debitantski album, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, objavljen 23. siječnja 2006. godine, bio je najbrže prodan debitantski album u povijesti britanske glazbe, čak je bio bolji od Oasisovog albuma Definitley Maybe. Primio je odlične kritike, te je 2006. osvojio nagradu Mercury (Mercury Prize) i 2007. BRIT Award za najbolji britanski album. Njihov drugi album, Favourite Worst Nightmare, objavljen je 23. travnja 2007., u svom prvom tjednu je prodan u više od 225,000 primjeraka diljem svijeta i bio je nominiran 2007. za nagradu Mercury.

Arctic Monkeys su 2008. osvojili BRIT Award za najbolji britanski album i za najbolju britanski sastav. Arctic Monkeys su postali poznati preko demo snimki koje su izradili njihovi obožavatelji i ostali su zapamćeni kao jedan od prvih sastava koji je postao popularan putem Interneta. Ubrzo su potpisali ugovor s Domino Recordsom.

DISKOGRAFIJA

2006. Whatever People Say I Am, That's What I'm Not

2007. Favourite Worst Nightmare

2009. Humbug

2011. Suck It and See

2013. AM