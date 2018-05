Armored Saint u klubu Močvara 10. studenog

Armored Saint, legendarni heavy metal band iz Los Angelesa, stižu u zagrebački klub Močvara u subotu 10. studenog u sklopu posebne turneje na kojoj u cijelosti izvode kultni album "Symbol Of Salvation" iz 1991. godine.

Armored Saint - "Reign Of Fire"

Predvođeni John Bushom, jednim od najcjenjenijih metal vokala uopće, koji je jedno vrijeme bio i frontman legendarnih Anthraxa, band dolazi u Močvaru nakon više od 35 turbulentnih godina. Motiv turneje album je "Symbol Of Salvation", njihovo četvrto studijsko izdanje nakon kojeg su prestali s radom do 1999. godine.

Album je ujedno I posljednji autorski rad originalnog gitarista Davea Pricharda koji je preminuo od leukemije prije početka snimanja. U Zagrebu će Armored Saint odsvirati svoje kultno izdanje u cijelosti, ali i kroz podugačku set listu podsjetiti na sve ostale ključne momente bogate karijere.

Armored Saint - "Last Train Home"

Ulaznice su u prodaji od četvrtka, 3. svibnja po cijeni od 90 kn i ona će ostati na snazi do 17. lipnja. Od 18. lipnja do 9. studenog za ulaz će trebati izdvojiti 100 kn, a na dan koncerta 120 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shopu (Varšavska 13), prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.