Asteroid veličine najveće zgrade na svijetu za tjedan dana preletjet će kraj Zemlje

Nazvan je asteroid 2002 AJ129, a klasificiran je kao "potencijalno opasan". Kreće se brzinom od 107,826 km/h, oko 15 puta brže od najbrže letjelice, američke supersonične letjelice X-15, koja se kreće 7 300 km/h.

Asteroid je duljine oko 1.1 km, što znači da je dulji od Burj Khalife u Dubaiju, najveće zgrade na svijetu (0.8 km).

4. veljače trebao bi preletjeti 4 208 641 km od Zemlje - što je zapravo relativno mala udaljenost. Za usporedbu, udaljenost između Zemlje i Mjeseca je 284 400 km.

Ovaj asteroid najveći je koji će ove godine preletjeti kraj Zemlje, a kada bi se zabio u Zemlju, prouzrokovao bi štetu koja bi planet pretvorila u mini ledeno doba.

Zbog udarca, prosječne temperature diljem svijeta zadržale bi se oko 8°C, što je izmjera dobivena 2016. tijekom analiziranja potencijalnog sudara tijela veličine 1 km sa Zemljom.

Posljedice udara osjećale bi se nekoliko godina, a svijet bi postao tamniji, hladniji i suši.

Unajgorem slučaju, čađa bi zagadila atmosferu na 10 godina, a prašini bi trebalo 6 godina da se slegne.

Nasreću, u Nasi su uvjereni da će nas asteroid promašiti.

Međutim, kada to ne bi bio slučaj, Nasa ne bi mogla skrenuti asteroid s njegove putanje, no mogla bi ublažiti udarac i poduzeti mjere u svrhu zaštite stanovništva (evakuacijama).

Točni podaci o putanji, veličini, obliku i rotaciji objekta pomogli bi u procjeni jačine udara. No ključ je i dalje u tome da se opasnost od kolizije otkrije na vrijeme.

Od 24. prosinca, zna se da u blizini Zemlje "putuje" 17 495 objakata, od kojih su 17 389 su asteroidi. U 2016. bilo ih je 1 888 i 1 571 njih viđeno je 2015.

Nasa trenutno radi na letjelici koja bi trebala spriječiti asteroide da se sudare sa Zemljom, a testirat će ju na malom asteroidu koji za Zemlju ne predstavlja prijetnju. Testiranje je predviđeno za 2024. godinu, a bit će to prva misija koja će iskušati obranu planeta od svemirskih prijetnji. Odabranm asteroidu ovim pokusom trebala bi se skrenuti putanja, pri čemu bi se promijenila njegova brzina.

U veljači 2013 meteor od 19 metara eksplodirao je na nebu iznad Chelyabinska u Rusiji, a energija koja je nastala prilikom eksplozije (jednaka eksploziji 500 000 tona TNT-a) ranila je više od 1 000 ljudi.