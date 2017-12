Astronomi će na letećem svemirskom objektu tražiti znakove tehnologije

Misteriozni objekt koji juri kroz sunčev sustav možda sadrži vanzemaljsku tehnologiju, smatraju astronomi, a kako bi to provjerili kosristit će najveći teleskop na svijetu.

Teleskopom Green Bank koji se nalazi u Zapadnoj Virginiji, osluškivat će se radio valovi koje proizvodi duguljasti objekt koji je zapažen na svojoj putanji kroz Sunčev sustav još u listopadu. Objekt je stigao iz svemira i prolazeći kraj Sunca postigao brzinu veću od 315 000 km/h.

Znanstvenici koji rade na istraživanju postojanja vanzemaljskih civilizacija tvrde da će Green Bank od srijede nadzirati objekt koji je nazvan 'Oumamua', a prva faza opservacije trebala bi trajati 10 sati.

Ale Loeb, profesor astronomije s Harvarda vjeruje da je objekt prirodnok porijekla, no vrlo neobičan, zbog čega će ga pretražiti u potrazi za bilo kakvim potencijalnim tehnologijama. "Ako na njemu postoji bilo što umjetno, odmah ćemo to znati."

Oumamua je prvi put zamijećen na Sveučilištu na Havajima, uz pomoć teleskopa Pan-Starrs koji se koristi za istraživanje neba u potrazi za opasnim asteroidima. Ime objekta domorodačka je riječ koja znači "glasnik". Dug je oko 400 m, a širok oko 40 m.

Zasad se nalazi na udaljenosti od nas duplo većoj od one između Zemlje i Sunca, no Green Bank i dalje može detekrirati transmisije, čak i one slične mobilnima. Čak i ako ne dođe ni do kakvog očitanja, Green Bank može odgovoriti barem na neka pitanja, ona o tome je li objekt okružen oblacima ili plinom, postoji li na njemu voda ili led koje objekt prenosi kroz solarni sustav.

Astronomi nisu sigurni hoće li postojati radio valovi koji bi se mogli učitati, no sve se radi u pokušaju odgovaranja na samo jedno pitanje: jesmo li u svemiru sami?