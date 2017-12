Badnjak na Fuliranju

Kažu da će biti lijep i sunčan dan, radostan i kao stvoren za odličnu zabavu na Fuliranju, uz čudesne gastrolije naših kreativnih chefova. Iz Arena Shopping Centra će se u 11 sati teleportirati Ho Ho Ho Djedica bijele brade i crvenog odijela sa svojim Mrazicama, lud je za fotkanjem pa dovedite klince na druženje.

Od podneva će naš gastro trg prekrasno mirisati jer za vas pripremaju posebna jela za Badnjak, Burger od Romanovski janjetine na kućici Mason, BBQ Brisket - kućica Meat the King, Pod Zidom priprema Božićni bakalar, Murter-vrata Kornata Bakalar na bijelo, Lumperaj premijerno Fish germknedle s kremom od ribe i El Toro Chorizo hobotnicu ragu sa slanutkom, raznim začinima i povrćem.

Zabava usred dana? Savršeno, osobito ako je to Stereoloft o kojem već bruji cijeli grad! Najbolji party na Fuliranju od 13 do 17 h, uz DJ Mashalu, funk, soul i R&B ritmove, čagica na najjače. Noge vam same lete? Uplešimo zajedno u Badnju večer. Pripremaju i twist iznenađenja: Forecast: 99% chance of bubbles.

Fuliranje je pravi raj za djecu, što potvrđuje i naša „dječja patrola" koja je isprobala sva dječja čuda i odlično se zabavila. Tu su mini fritulice i palačinke iz Nonine tajne, mali corn dog zalogajčići u kućici 50 burgers&champagne bar, šljokaste knedlice u Lumperaju i šećerna vata u Samsung igluu. Nakon uživancije u slatkišima, vas i vaše najmlađe čekaju posebna mjesta za hvatanje foto uspomena: Jamnica kuglanica, velike sanjke i ogromne lizalice, photo Boothique, Pun kufer photo point gdje možete na tren postati anđeo ili vrag, a roditelji mogu razmijeniti koji poljubac pod imelom radija 101.

Ušuljajte se u Samsung iglu, stavite VR naočale, uronite u VR stolac i otplovite u neke druge svjetove. U Začaranom gradu na Badnjak pripremaju čak dvije radionice. Društvene igre počinju u 15 h, a prava pravcata Potraga za blagom u 18 sati - jer na Fuliranju su se skrili Horkruksi iz Harry Pottera! Djeco, prijavite se u Začaranom gradu i rezervirajte svoje mjesto. Kućni klaunovi našeg Fuliranja, Ivo i njegova družina donose prstohvat čarolije svojim show-om, a što će točno raditi - otkrijte sami!

Ali, to nije sve - povedite i svoje dlakave četveronožne ljubimce u Hov Hov Pseći restoran, očekuje ih prava gozba od koje će veselo mahati repićima.

Dofulirajte i zafulirajmo zajedno na najjače !