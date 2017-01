Beach Slang u Močvari

Nakon ravno godinu dana, jedan od najhvaljenijih američkih punk bendova Beach Slang vraća se u Močvaru!

Vjerujemo da taj prvi koncert nikoga nije ostavio ravnodušnim - red bezvremenskih uspješnica, red štovanja Jawbreakera i Replacementsa, red životnih savjeta... i tako je stvar potrajala skoro dva sata. Predugo, rekli bi neki, naročito oni koji su iduće jutro morali na posao, ali hej, koliko često vidite bend kojem je na bini toliko zabavno dok svira hit za hitom? Nikad, eto koliko često.

U međuvremenu se u štabu Beach Slanga dogodilo štošta. Primjerice, nakratko su se raspali. Zatim ih je napustio bubnjar JP Flexner, a nedugo nakon njega je otišao i gitarist Ruben Gallego. Brojni bendovi bi nakon ovakvih nedaća okačili gitare o klin i pronašli poslove u struci, no Beach Slang nisu od te sorte - gazda James Alex i mladi basist Ed McNulty su junački nastavili dalje i pronašli dostojne zamjene za posrnule članove: gitaristicu Aurore Ounjian (Mean Creek, Potty Mouth) i bubnjara Cullyja Symingtona, inače člana legendarnih Cursive i Okkervil River, koji je neko vrijeme proveo i u ponovno okupljenim Afghan Whigsima!

No, prije kadrovskih promjena, momci su snimili i novi album, "A Loud Bash of Teenage Feelings", koji je prošle godine objavila ugledna etiketa Polyvinyl Records, a Beach Slang su svojem opusu tako dodali još jedno izvrsno izdanje, uz dosadašnja dva EP-ja i LP iz 2015., "The Things We Do To Find People Who Feel Like Us".

Uglavnom, imajući u vidu sve navedeno te uz čvrste empirijske dokaze, odgovorno tvrdimo da će i drugi zagrebački koncert Beach Slanga biti r'n'r svetkovina za pamćenje!

ESC LIFE (Zagreb)

Web: Facebook, Bandcamp

Za neupućene, ako takvih još uvijek ima, ESC Life su sjajan zagrebački dad rock/billiard wave kvartet, vole neke druge, također sjajne bendove iz osamdesetih i devedesetih (vidi pod: Hüsker Dü, Pixies, Dinosaur Jr, Superchunk), a tako nekako i zvuče, o čemu svjedoči njihov prvi LP, "Access All Areas", objavljen za PDV Records. Svirali diljem cijele bivše države, a Europu su zasad prešli dvaput: jednom samostalno, a jednom i kao prateći bend Granta Harta iz Hüsker Dü, čime se ne može pohvaliti baš svaki bend s ovih prostora. Zapravo, nijedan osim ESC Lifea!

Kako su ESC Life uživo prilično moćan i uvjerljiv bend, jedino logično rješenje bilo je da opet zasviraju s Beach Slangom - osim što su oduševili nas lokalce, što ionako čine svakim nastupom, s metaforičkih nogu su oborili i članove Beach Slanga, kojima su se toliko svidjeli da ih je James Alex uvrstio na jedan od svojih popularnih mixtapeova. Što bi rekli naši stari, lik zna.