Beats, Beer & Boogaloo festival - funk, soul i craft pivo u Tisnom 13.-17. srpnja

The Garden tim i The Craig Charles Funk and Soul Club predstavljaju Beats, Beer & Boogaloo, novi festival na hrvatskoj obali, koji će se održati od 13. do 17. srpnja 2017.

Smješten na jednoj od najljepših festivalskih lokacija, u The Garden Resortu u Tisnom, festival predstavlja jedinstveni spoj craft piva iz cijelog svijeta kao i sjajnu funk i soul postavu DJ-eva i glazbenika, a lineup će kreirati Craig Charles, legendarni glumac i jedan od najomiljenijih britanskih DJ-eva. Festival predstavlja zabave na brodovima, večeri u klubu Barbarella's, street food koncept, vođene ture i testiranja piva, karnevalsku povorku ulicama Tisnog i mnoga iznenađenja, a prva imena s lineupa bit će otkrivena u ožujku.

Beats, Beer & Boogaloo festival donosi novi koncept u Hrvatsku i cijelu regiju. The Garden Festival je stavio našu zemlju na festivalsku mapu svijeta, a osnivači Nick i Charlotte Colgan su pokrenuli cijelu festivalsku scenu s jednim od najpoznatijih glazbenih događaja. Nakon što je The Garden Festival ugašen poslije 10 godina postojanja, započeli su do sada najambiciozniji projekt, te su u Zagrebu otvorili craft pivovaru The Garden Brewery koja je proizvodni pogon, ali i mjesto sjajnih glazbenih i raznih programa. Do sada su proizveli 17 stilova piva, besplatno dostavljaju po cijeloj Hrvatskoj, a dostava je omogućena i u 25 zemalja EU, te je The Garden Brewery proglašena najboljom novom craft pivovarom u Hrvatskoj za prošlu godinu, po odluci čitatelja međunarodne stranice RateBeer.com.

Craig Charles, legendarni glumac, voditelj i radijski urednik je jedan od najomiljenijih funk i soul DJ-eva u Ujedinjenom Kraljevstvu. Od početaka uz seriju Crveni Patuljak preko emisije Robot Wars, Craig je istinska ikona nakon desetljeća emitiranja svoje emisije na radiju BBC 6 Music.

Ideja za Beats, Beer & Boogaloo je počela kada je Craig Charles posjetio The Garden Brewery, te su zajedno osmislili novi festival, nastavljajući se na Craigovu želju da organizira događaj u Hrvatskoj, te Colganove ideje da ponovo organizira festival. Partnerstvo s Craig Charlesom spaja njegovo enciklopedijsko znanje o glazbi, te iskustvo The Garden tima u organizaciji festivala i njihov najnoviji pothvat craft pivovare. Svemu tome dodan je i cijeli raspon craft piva iz cijelog svijeta koji će označiti ljeto u Hrvatskoj i premijerno izdanje festivala.

Beats, Beer & Boogaloo povezat će sve generacije, ljubitelje craft piva, sunca i mora, te naravno sjajne glazbe.

Ulaznice

Ograničena cijena promo ulaznica za regiju po 350 kuna kreće u prodaju u srijedu 1. ožujka. Registrirajte se na www.beatsbeerandboogaloo.com.

Beats, Beer and Boogaloo

13. - 17. lipnja 2017.

@ The Garden Resort, Petrića Glava 34, 22240, Tisno

