Belgijski hotel iznajmljuje zlatne ribice usamljenim gostima

Ako se slučajno nađete u hotelu Hotel Charleroi Airport u Gosseliesu blizu Brisela, a pritom noć namjeravate provesti sami, ne trebate se osjećati usamljeno.

Naime, hotel se dosjetio kako razvedriti goste - nudi im da iznajme zlatnu ribicu za samo 3.5 eura na noć.

Program iznajmljivanja ribica postao je internetska senzacija nakon što je jedna radijska producentica njihovu objavu podijelila na Twitteru, a njezinu objavu odonda je podijelilo oko 10 000.

Komentari su, naravno, podijeljeni. Neki smatraju da je to koristan dodatak hotelu koji, sa svoje 4 zvjezdice, već dovoljno nudi, no drugi su skeptični tvrdeći da je to zlostavljanje životinja.

Hotelski menadžer, David Dillen, rekao je da hotel spomenutu uslugu nudi već nekoliko godina i da je među gostima vrlo popularna. S njome su započeli kako bi iznenadili goste, a hotelsko osoblje oduševljava činjenica da ljudi pozitivno reagiraju na iznenađenje.

Dillen također pokušava umiriti one zabrinute zbog mogućeg zlostavljanja životinja objašnjavajući da se o ribicama vodi puno brige. Naime, od kad program postoji, iznajmljuju se iste ribice, nijedna nije uginula. Osim toga, u odjelu za osoblje postoji veliki akvarij s kisikom i biljkama u koji svakih nekoliko dana puštaju ribice na "odmor".