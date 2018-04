Besplatni studentski party sutra u Vintage Industrialu - četvrtak 19.4.

Prepolovi bar jedan tjedan i u travnu, a naša preporuka je četvrtak 21.4. kad će Vintage Industrial opet opsjesti svi željni pivanja i igranja -> Žujin Kampus vol. IV - kao i uvijek FREE!!!

Tog četvrtak skreni u Savsku 160 i uživaj free party uz #1 osječkog glazbenog selektora DJ-a Olivera, člana svima znanog kolektiva Krankšvester, koji će vas zabaviti i rasplesati.

Uz glazbeno-podložnu ulogu u Krankšvesterima, DJ Oliver je osnivač i rezident osječke Bassinga te jedan od rezidenta bračkog Graffiti Na Gradele festivala.

Uz dobru glazbu bit će lakše otpiti i igru zaigrati. Uz beerpong čeka vas još jedna bar igra 'Speed Eraser', koja će testirati vaše dodatne motoričke sposobnosti nakon koje čašice božjeg nektara. No, to nije sve. Kakav bi to bio studentski sportsko - raskalašeni party bez dobre tekme stolnog nogometa.

Ako igraš, morat ćeš i piti, ako gubiš pit će i malo više, a uz akcije i nagradni asortiman možeš osvojiti i karte za nadolazeće koncerte. Povedi ekipu i zabava ti ne gine, a niti nagrade u obliku ulaznica za koncerte, majica i ostalih utješnih nagrada.

*beerpong: https://goo.gl/7eD5r4

*speed eraser: https://goo.gl/Z746c4

*stolni nogomet: https://goo.gl/mPi5C4

Studentski program s hrpetinom pogodnosti 'Žujin Kampus' vas poziva na četvrto izdanje partya 19. travnja u prostorima Vintage Industriala, a pozvani su svi studenti i oni koji se tako osjećaju.

Za lakše sudjelovanje, Žuja je razvila i aplikaciju koja će vam olakšati i pospješiti sudjelovanje u drugom Žujinom Kampusu u seriji studentskog programa 2018.

Link za Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.degordian.mojazuja

Link za iOS - https://itunes.apple.com/hr/app/moja-žuja/id1193949003?mt=8

INFO - http://mojazuja.ozujsko.com/ (Žuja cijeni vjernost svojih fanova i zato smo razvili aplikaciju "Moja Žuja" u kojoj svakodnevno možeš osvajati nagrade poput ulaznica za koncerte, utakmice i sportska događanja, popuste i pogodnosti te cool pivsku opremu kojom će se ponositi svaki Žujaner! Kada uživaš u svojoj Žuji u kafiću, skeniraj račun pomoću aplikacije jer na taj način sakupljaš nagradne čepove unutar aplikacije koje možeš mijenjati za nagrade. Čepove sakupljaj i sudjelovanjem u dnevnim izazovima. Žuja će se pobrinuti da uvijek budeš u toku s novim Žujinim okusima, sportskim i glazbenim događanjima te aktualnim novostima.)