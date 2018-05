Bison, danski LLNN i domaći Brain Production masivno inficiraju Vintage Industrial

Drugog dana strmoglavit će vas kanadski stoneri Bison, koji iza sebe vuku albume sa Metal Blade Recordsa, a ovom prigodom sa sobom vuku i mladi mračni doomy metalizirani danski bend LLNN, koji iza sebe ima tri izdanja. Uvertiru u stranjske vode dat će lokal patrioti, zagrebačko-krčki rockeri Brain Production.

BISON

Bison (prije poznat kao Bison B.C.) odličan je heavy stoner metal bend iz Vancouvera te djeluju od 2006. godine pod vodstvom gitarista i pjevača Jamesa Farewella.

Do promjene imena je došlo nakon što su potpisali ugovor s Metal Blade Recordsom pod imenom Bison B.C. , ali su ga promijenili kako ne bi došlo do 'pravne' zabune obzirom da je u to vrijeme nekoliko drugih bendova koristilo to isto ime.

Asfalt i pozornice su djelili s bendovima poput 3 Inches Of Blood, Genghis Tron, Baroness, The Ocean Collective and Priestess, Coliseum, Weedeater, High on Fire

IZ MEDIJA:

"Heavy, man. Real heavy. Jean-jacket heavy", Rolling Stone

"And worthy of a herd of their namesake, their music is thunderous, bone-shaking and most of all, heavy. Really heavy. These cats have got their own gravitational pull", Sacramento Press

ČLANOVI

James Farwell

Dan And

Shane Clark

Matt Wood

DISKOGRAFIJA:

2007. Earthbound

2008. Quiet Earth (Metal Blade Records)

2010. Dark Ages (Metal Blade Records)

2012. Lovelessness (Metal Blade Records)

2014. One Thousand Needles EP

2017. You Are Not The Ocean You Are The Patient



LLNN

Iz glavnog grada Danske stiže nam mračan, heavy i post-apokaliptičan LLNN koji se pojavio na glazbenoj sceni 2016. goine s albumom 'Loss', kojim su pokazali apsolutno sirovost, kao što je to napisao magazin Terrorizer.

Njihov zvuk opisat ćemo na engleskom jeziku, poetike radi: The wavering drone synths effortlessly merged with a raw hardcore-driven darkness define the subtle idiosycratic nuances of very unsubtle, painfully overwhelming sound.

Nakon split EP-a s Wovokom, 2017. su izbacili album 'Deads' koji je producirao Jacob Bredahland i masterirao veliki Tue Madsen.

Ako volite erozivnu i abrazivnu atmosferu s distopijskim i apokaliptičnim glazbenim kulisama, ovi mračnjaci će vam se defnitivno svidjeti, a kad još navedenmo utjecaje koje naglašavaju: John Carpenter, Stanley Kubrick, Bladerunner... Vidimo se!

ČLANOVI:

Christian Bonnesen - gitara

Ketil Sejersen - synth

Rasmus Furbo - bas

Rasmus Sejersen.- bubnjevi

DISKOGRAFIJA:

2016. Loss

2017. Marks/Traces (w/ Wovoka)

2018. Deads



BRAIN PRODUCTION

Zagrebačko - krčki peterac postoji od 2009. Krajem 2010. i početkom 2011. snimljen je prvi demo materijal, a u rujnu 2013. završen i izdan prvi album "Osam" s 12 autorskih pjesama.

U rujnu 2014. objavljen je prvi single "Tu sam" kao najava za sljedeći album. U međuvremenu su se zaredali brojni festivalski i klupski koncerti, te razne nagrade raznih glazbeno-scenskih natjecanja.

Krajem prošle godine izbacili su novi album 'Valovi u stijenu', kojeg su premijerno i prvi put načeli upravo na proslavi 5. rođendana Vintage Industriala krajem prošle godine.

ČLANOVI:

Skender Ahmetović - vokal

Kristijan Vasilić - gitara

Izidor Vasilić - bubnjevi

Nino Marević - gitara

Teo Marević - bas

