Bitcoin je stvorila - NSA?

Bitcoin je glavna tema zadnjih mjesec dana, a popularnost ove kriptovalute zasjenjuju tek snažne fluktuacije u vrijednosti, koje redovno dobivaju publicitet na naslovnicama vodećih svjetskih medija.

Bitcoin i ostale kriptovalute zasjenile su sve ostale oblike ulaganja, čak i notorni FOREX koji je iskakao sa svih mogućih reklamnih mjesta, no i on je ustupio mjesto bitcoinu... i to je kao sve normalno?

Teorije zavjere oko bitcoina se pletu od samih početaka, dok su još i američki beskućnici koristili besplatni WiFi u knjižnicama da bi iskopali štogod bitcoina i kupili kavu i sendviče na rijetkim mjestima koja su primala bitcoine, no nisu baš bile pretjerano glasne - a sada je u igru uletio i David Icke sa svojom teorijom koja ne zvuči kao teorija zavjere već kao vješto prikrivena istina.

Čak i ako ga ne volite i ne vjerujete u reptile i izvanzemaljce, ideja da je bitcoin zapravo stvorila američka svemoćna tajna služba NSA nije ni najmanje sumanuta ili luda - jer ovakvu kontrolu kakvu mogu imati putem bitcoina mogli su samo sanjati.

Bitcoin je valuta koja nema podloge ni u čemu, zarada dolazi što od rudarenja (teško i dugotrajno, ne baš pretjerano isplativo), što od obavljanja transakcija putem blockchaina, a upravo tu se krije nevjerojatna mogućnost kontrole.

Nitko ne može procijeniti koliko računala trenutno obrađuje transakcije bitcoina, no sigurno ih je nevjerojatno velik broj, a ono što je u cijeloj priči najvažnije - mnoga od njih inače su stalno na Dark Webu gdje je bitcoin glavna valuta za sve, od kupovine ukradenih kreditnih kartica preko droge do naručenih ubojstava....

I da, ova teorija nije nova - pojavila se već prije par godina, evo kako su tada razmišljali o tome:

Sve u svemu, prije nego što napravite svoj rig i bacite se na posao - razmislite malo o tome želite li da netko sazna baš sve o vama...