Bitcoin - novi mjehur od sapunice?

Postoje ljudi s osjećajem za pravi trenutak, koji investiraju tamo gdje drugi vide samo pustinju ili dotrajale garaže. Ispod pustinje su sretnici pronašli "crno zlato", iz garaža su nastali giganti kao Apple, Google ili Microsoft. Jedan koji je imao pravi osjećaj je investitor njemačkog podrijetla Peter Thiel. On je suosnivač poduzeća za plaćanje preko interneta Paypal, on je rano investirao u poduzeća kao što su Facebook ili Airbnb - i postao milijarder.

Iskustvo s Tulipanima i Južnim morem

I njegova uspješna priča se nastavlja. Prema pisanju Wall Street Journala jedan od njegovih fondova je kupio bitcoin za 15 do 20 milijuna dolara. I to u vrijeme kad je ta digitalna valuta bila daleko od današnje vrijednosti od oko 15.000 dolara. Uspjeh ljudi kao što je Peter Thiel je dio objašnjenja zašto brojni ljudi - unatoč svim upozorenjima - ne mogu odustati od digitalne zlatne groznice 21. stoljeća.

Joachim Goldberg je stručnjak za psihologiju u ekonomiji i bavi se, među ostalim, motivacijom koja ljude potiče na ekonomske rizike, unatoč svim upozorenjima na opasnost djelomičnog ili potpunog gubitka uloženog novca. "Priče o uspjesima pričaju se među susjedima, neuspjesi se prešućuju. A digitalne valute kao bitcoin obećavaju brzo bogaćenje i ako čovjek ne mora znati nešto o digitalnim valutama."

Što naravno nije točno. Kritičari ukazuju da iza bitcoina ne stoji nikakva realna vrijednost. Oni trenutnu euforiju oko digitalnih valuta uspoređuju s tulipanskom euforijom u 17. stoljeću u Nizozemskoj. Ta manija za tulipanima smatra se jednim od prvih burzovnih krahova u povijesti. Lukovice tulipana su bile jako tražene. Cijena je zato porasla do nevjerojatne visine. A onda je uslijedio strmoglav pad.

Joachim Goldberg sadašnju euforiju oko digitalnih valuta uspoređuje s jednim drugim slučajem. Početkom 18. stoljeća otoci u Južnom moru sa svojom egzotičnom robom i sirovinama obećavali su bajoslovne zarade. Trgovačka društva su izdavala dionice čija vrijednost je eksplodirala. "Nitko nije točno znao što oni rade, ali svi su željeli sudjelovati u tomu i profitirati - slično je i danas s digitalnim valutama", kaže Goldberg.

Nobelova nagrada za zabranu

Ne manjka upozorenja na rizičnost kod trgovine digitalnim valutama. Poznati investitor Warren Buffet valute kao bitcoin naziva "prijevarom". Ekonomist i dobitnik Nobelove nagrade Robert Schiller upozorava na opasnost pucanja "mjehura od sapunice" s bitcoinom. A Joseph Stiglitz, također ekonomist i dobitnik Nobelove nagrade, zahtijeva čak zabranu bitcoina. To je upravo učinila američka banka Merill Lynch unutar svoga koncerna. Ona je zabranila svojim investicijskim suradnicima (ima ih 17.000) da obavljaju investicije povezane s bitcoinom i da provode zahtjeve korisnika glede trgovine s jednim bitcoin-fondom.

Predstoji li pad bitcoina? Tu se razilaze mišljenja stručnjaka. Jer, postoje prognoze koje očekuju rast vrijednosti bitcoina još neko vrijeme. I procjene koje polaze od osjetnog rasta vrijednosti digitalnih valuta. No, jedno je sigurno: vrijednosti bitcoina jako oscilira. Prošle je godine porasla s 1.000 dolara na 20.000 dolara, ali je u prosincu uslijedio snažan pad. U međuvremenu je vrijednost bitcoina ponovo porasla na oko 15.000 dolara.

Čovjek ne mora ići u Silicijsku dolinu da bi susreo profitere na bitcoinu kao što je njemački milijarder Peter Thiel. Hendrik Leber radi za konzultantsku tvrtku Acatis u Frankfurtu. I on je za jedan investicijski fond uložio nekoliko milijuna eura u bitcoin - također u trenutku kad je vrijednost bitcoina bila znatno niža nego sada. I on taj novac namjerava ostaviti u raznim digitalnim valutama. "To su za mene dugoročne investicije", kaže Leber. On uopće ne pomišlja da to sad proda. Jer, on je jedan od onih koji i dalje vjeruju u osjetan rast vrijednosti bitcoina i sličnih digitalnih valuta. Dosad je, u svakom slučaju, njegova strategija bila uspješna.