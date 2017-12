Bivši potpredsjednik Facebooka: Facebook će razoriti društvo

Bivši Fecebookov potpredsjednik osjeća veliko žaljenje što je svojim radom pomagao razvoju "alata koji razdiru temelje funkcioniranja društva".

Chamath Palihapitiya radio je u odjelu povećanja koristnika prije nego što je 2011. otišao iz tvrtke i poručio: "Petlje koje smo razvijali ciljale su na stvaranje potrebe za društvenom pohvalom što rezultira kratkotrajno stvaranje dopamina. Poticali smo manjak razgovora, suradnje, razvoj krivih informacija i neistina."

Palihapitiya govori da je Facebook globalni problem jer uništava temelje ljudskog ponašanja i međusopnog ophođenja. Njegov komentar stigao je svega dan poslije kritike koju je Facebooku uputio Sean Parker, jedan od osnivača. Parker kritizira način na koji tvrtka "iskorištava slabosti u ljudskoj psihologiji" stvaranjem "potrebe za društvenom pohvalom".

Palihapitiya tvrdi da ni on sam, niti njegova djeca, neće koristiti Facebook, te apelira na korisnike da dobro razmisle o vlastitom "odnosu" s društvenim mrežama. "Vi to ni ne zna te, no vaše je ponašanje programirano. Morat ćete odlučiti koliko se vremena i vlastite inteligencije želite odreći ako ga nastavite koristiti."

U posljednjih dana različite su se društvene mreže našle na meti brojnih kritika zbog toga što se vjeruje da platforme koje vladaju internetom sudjeluju i u stvaranju političkih diverzija.

Tako se, između ostalog, vjeruje da su američki predsjednički izbori 2016. i Brexit nastali kao posljedice Facebookovih algoritama i manipulacijama informacijama.