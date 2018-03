Black metalci UADA dolaze 9.4. u Močvaru

UADA, četvorka iz Portlanda u Močvaru dolazi gotovo dvije godine nakon izdavanja prvijenca "Devoid of Light" 2016. i turneje diljem Europe i Amerike. Naklonost publike stekli su hvaljenim singlovima "Black Autumn, White Spring" i "Devoid of Light".

Od osnutka 2014. godine, pozornicu su dijelili s bendovima kao što su Marduk, Inquisition, Wolves in the Throne Room, Mgła, Satyricon, Carpathian Forest i drugi. Bend je to koji glazbu stavlja u prvi plan.

UADA tako rijetko staje pred objektiv, a iza njega se obično nalazi slavni fotograf Peter Beste. Kažu da svoju viziju melodičnog black metala stvaraju i izvode u duhu rock'n'rolla, a ovom će prilikom premijerno svirati i materijal s tek nadolazećeg albuma.

MUKA (Zagreb)

Punokrvnu podršku američkim blekerima pružit će zagrebačka Muka. Već dobro poznata petorka upriličit će svoju estetiku ekstrema koja prelazi žanrovske granice. Svojom će katarzičnom mantrom još jednom podsjetiti na vječnu borbu kritičkog uma i blijede, nenadahnute okoline. Nikad siti Muke!

Ulaznice u pretprodaji potražite u Dirty Old Shopu