BOE želi biti dobavljač OLED panela za Apple

Tvrtka BOE namjerava uložiti milijarde dolara u proizvodne linije kako bi osigurali da mogu zadovoljiti Appleovu potražnju za panelima za iPhone X Plus, koji će biti pokrenut u rujnu 2018. godine.

U biti, iPhone X Plus s dijagonalom od 6,3 inča i drugi 5,8 inča, dva su modela od tri koji dobivaju OLED ekran. Treći bi mogli dobiti IPS zaslon i stići u metalnom kućištu. Ovo izvještava portal GSMArena , prema nekim svojim izvorima iz azijske industrije. Ali još uvijek nema konkretnih informacija, preorano je, i sve su to još neutemeljene glasine.

Osvrnemo li se na OLED tržište u cjelini, nema sumnje Samsung ostaje lider. Njegovu poziciju pokušao je uzdrmati LG, ali njihovi OLED paneli nisu dobro prihvaćeni od strane potrošača. Podsjetimo se samo na LG V30 i Pixel 2 XL modele čiji su zasloni prilično kritizirani zbog problema s prikazom.

Ipak, kineska tvrtka BOA prema mišljenju analitičara iz industrijskih krugova i tvrtke za istraživanju tržišta IHS Markit, mogla bi u idućih pet godina uzeti dobar dio kolača Samsungu, odnosno imati oko 35 posto ovog segmenta do 2022. godine. Usporedimo li današnji udio od 7 posto to je veliki skok. Nastavi li Huawei suradnju s tvrtkom BOA kao što su to učinili za Mate 10 Pro model i pridobiju li Apple na svoju stranu, postoje indicije da bi mogli uzeti još veći dio kolača Samsungu na polju OLEDA-a.

Naravno, Samsung i dalje ostaje na vrhu s obzirom na veličinu svojih proizvodnih kapaciteta, naprednijih tehnologija i raspolaganjem znatno više novca za razvoj, samo što bi mu pozicija bila malo ugrožena.