Bogat program Studija Smijeha u Splitu i Dalmaciji

Iako komičari Studio Smijeha redovito nastupaju po Dalmaciji, a Studio Smijeha Split ima stalan tjedni program u gradu pod Marjnom, ovaj tjedan je posebno bogat stand up nastupima.

Tako će se ovaj tjedan smijati ne samo splitska publika, već i Omiš, Dugopolje, Sinj te Knin! Sedam show-ova, sedam komičara u različitim kombinacijama!

Ovaj tjedan u Splitu se kao inače ponedjeljkom odžava Večer otvorenog mikrofona u Academia Clubu Ghetto te srijedom, u pravilu rasprodane, večeri Novih baza u Split Circusu, a na istoj lokaciji u petak (23.03.) se održava i večer pod nazivom "Best of Studio Smijeha Vol. 1".

Stand up show pod nazivom "Best of Studio Smijeha Vol. 1" se održava i u četvrtak 22.03. u dvorani Glagoljaškog Sjemeništa u Omišu, u subotu 24.03. u Dugopolju u Experie baru te u nedjelju 25.03. u Sinju u klubu The Best. Kninsku publiku će u nedjelju 25.03. u caffe baru Škafić nasmijavati Tihomir Psihomir Paravina svojim One Man Showom "Nos za štos".

19.03. Split, Academia Club Ghetto - Stand up: Večer otvorenog mikrofona

21.03. Split, Split Circus (Monty Python) - Stand up: Nove baze ožujak - 3. izvedba

22.03. Omiš, Dvorana Glagoljaškog Sjemeništa - Best of Studio Smijeha Vol. 1

23.03. Split, Split Circus (Monty Python) - Best of Studio Smijeha Vol. 1

24.03. Dugopolje, Experie bar - Best of Studio Smijeha Vol. 1

25.03. Sinj, klub The Best Sinj - Best of Studio Smijeha Vol. 1

25.03. Knin, caffe bar Škafić - Nos za štos - Tihomir Paravina One Man Show