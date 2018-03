Bojanje uskrsnih pisanica prirodnim bojama

Ove godine smo odlučili prirodno bojati jaja i isprobati sva prirodna bojila za koja kažu da je bojanje uspješno. Ono što mi se svidjelo kod takvog bojanja jaja je što je potpuno prirodno i nema onog straha od boje u jajima koja se kasnije jedu.

Kažu i da se uštedi novac jer se biraju prirodne boje, no to je istina samo ako sve te namirnice već imate doma. Ovako kad ih tek idete kupiti to sve bude i tri puta skuplje od onih umjetnih boja. Ali sve što valja i košta, pa ako vam je bitnije zdravlje od novaca, nemojte se povoditi za umjetnima.

U prirodnom načinu bojanja jaja djeca uživaju! I to je ono što je meni dalo još veći plus, a osim što su vrlo kreativni uče i nove stvari, kako se i od kojeg povrća dobiva koja boja. Mislim da je to puno bolje od onih dvije tri minute u nekoj kupljenoj boji, kada znaš kakvo će jaje ispasti i to je to.

Što se prirodnog bojanja jaja tiče potrebno je pomiješati jednu litru vode s dvije žlice alkoholnog octa i staviti kuhati. Kada voda zakipi ubaci se prirodno bojilo koje ste izabrali i smanjite temperaturu na najmanje, pa ostavite da se polako kuha još pola sata.

