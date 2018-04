Bolje je biti neprivlačan?

Mnogo ljudi danas teži ljepoti jer vjeruju da su lijepi ljudi sretniji, zdraviji, popularniji i bogatiji. Međutim, postoji istraživanje koje je pobilo tu tvrdnju. Naime, ono tvrdi da manje atraktivni ljudi zarađuju više.

Studije su pokazale da su povlastice koje dolaze s ljepotom i privlačnošću - poput već spomenute sreće, zdravlja, popularnosti i bogatstva - zapravo rezultat većeg samopouzdanja koje nam omogućuje kvalitetnije društvene vještine, a s time i bolje rezultate u onome u što se upuštamo.

No, u časopisu Journal of Business and Psychology nedavno je objavljeno istraživanje koje dokazuje da postoji caka sa svom tom „ljepotom".

Satoshi Kanazawa, sa sveučilišta u Massachusettsu analizirao je podatke prikupljene na 20 000 mladih Amerikanaca koji su ispitani o fizičkoj ljepoti i čija fizička atraktivnost je mjerena s 16 godina i još tri puta do 29.godine.

Kada su se u obzir uzeli rezultati u kombinaciji s drugim čimbenicima poput zdravlja i inteligencije, otkriveno je da su bolje zarađivali pojedinci koji su bili svjesniji, ekstrovertiraniji i manje neurotični.

Osim toga, pojedinci koji su bili opisani kao „vrlo neprivlačni", uvijek su zarađivali više od onih koji su bili proglašeni samo „neprivlačnima".

Zaključeno je da se osobina karaktera zvana otvorenost prema novim iskustvima neočekivano našla u korelaciji s manjim prihodima i većom privlačnošću u ovom slučaju, dok stvari inače stoje drugačije.

Stručnjaci se pitaju bi li veza između otvorenosti i privlačnosti mogla biti indikator zašto neki manje privlačni pojedinci pokazuju niske rezultate u kategoriji otvorenosti, i zašto se češće usredotočuju na uže područje proučavanja, opsesivno ganjajući svoju karijeru sve dok ne postanu najistaknutiji stručnjaci.

Unatoč tome što ovo istraživanje ukazuje na neka zanimljiva saznanja, treba ih uzeti s dozom rezerve. Na kraju krajeva, ljepota i privlačnost nisu nešto što se ne može lako izmjeriti - one su u očima promatrača.