Bolji smo ljudi kad nas netko - gleda

Biti dobar čovjek nije ni blizu toliko teško koliko vam se možda čini - pomozite svaki dan nekome i već ste na tom putu, a uz to ćete se i bolje osjećati. No, ako vam to baš ne ide od ruke, evo pomoći - neka vas netko drugi gleda...

Naime, spoznaja da nas drugi promatraju mijenja naše ponašanje i potiče nas da budemo manje sebični, zaključak je istraživanja objavljenog u američkom časopisu Science.

Kada je posrijedi ugled, i životinje i ljudi skloni su prikazati se kao veći altruisti jer je samo takvo ponašanje društveno prihvatljivo, otkrila su prijašnja istraživanja.

Nova studija koju su proveli njemački istraživači pokazala je da je ćemo se tako ponašati ako znamo da nas se gleda. I sama slika s parom stiliziranih očiju na računalnom zaslonu dovoljna je da se promijeni ponašanje.

Jednako tako, ako se slična slika zalijepi na kutiju za prikupljanje napojnica, ljudi će biti velikodušniji nego ako je na kutiji naslikan primjerice cvijet.

Znanstvenici su dokazali da životinje, ne samo sisavci, već i ptice i neke ribe, mijenjaju ponašanje ako znaju da ih netko gleda.